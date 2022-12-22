Романцев: «Уход РФС в Азию может стать дорогой в никуда»

Бывший наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Вопрос будет рассматриваться на исполкоме российской организации завтра, 23 декабря.
Вячеслав Колосков назвал АФК «болотом» и «дорогой в один конец»? Ну, насчёт «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился. Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно. И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика. Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперёд. Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может ещё и не допустить ФИФА.
"Глас вопиющего в пустыне" - вот что мы увидим и услышим завтра на исполкоме. Знаю, что произойдёт: решение о вступлении в АФК примут единогласно при одном-двум воздержавшемся, затем пошлют заявку о членстве в этой организации, смиренно будут ждать ответ, а когда получат официальный отлуп, разведут руками и скажут: "Мы сделали всё возможное и невозможное, не обессудьте, граждане хорошие".
"Глас вопиющего в пустыне" - вот что мы увидим и услышим завтра на исполкоме. Знаю, что произойдёт: решение о вступлении в АФК примут единогласно при одном-двум воздержавшемся, затем пошлют заявку о членстве в этой организации, смиренно будут ждать ответ, а когда получат официальный отлуп, разведут руками и скажут: "Мы сделали всё возможное и невозможное, не обессудьте, граждане хорошие".
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Неужели нашим футбольным функционерам непонятно, что ФИФА не хочет нас видеть на международной арене ни в качестве членов УЕФА, ни АФК?
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Неужели нашим футбольным функционерам непонятно, что ФИФА не хочет нас видеть на международной арене ни в качестве членов УЕФА, ни АФК?