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Трефилов: «Главное, чтобы Месси не загорделся. Испытание славой тяжёлое»

сегодня, 16:57

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о том, за кого болел в финале ЧМ-2022.

За кого болел в финале чемпионата мира по футболу? За Аргентину. Дело не только в Месси, у сборной Аргентины есть кураж, а Франция более дисциплинированная команда. Помню, как ФРГ выходила на поле и всех раскатывала, французы близки к такому же уровню. Аргентинцы – чисто про спортивный кураж, они во всех вторых таймах в концовке проседали. В финале было 2:0, а в конце матча стало 2:2. Они хорошо и достойно провели мундиаль. Их заслуженно сейчас встречают на родине миллионы людей.

Я желаю, чтобы у Месси после успеха грудь до восьмого размера не выросла и он не загордился. Испытание славой очень тяжёлое. И Месси, и своим игрокам всегда говорю, что самое тяжёлое – когда ты поднимаешься с самого низа — оттуда, где тебе было плохо, потому что затем ты надуваешься от популярности, как жаба. Это тоже не очень хорошо.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:11, ред.
Он славой как лет 20 уже проверен... хотя Марадона тоже был проверен., так что думаю, что это просто доброе пожелание для Месси....Блоха боится, что слон вырастет большой ...:) Как эти люди не ощущают ситуации, просто прелесть.....

Ну а так что, Чемпионат мира открыл нам очередного перспективного паренька. Из грязи в князи буквально за месяц. Как бы не сорвало крышу молодому пацану. Тут полностью согласен с мудрейшим Трефиловым....:)))))
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:11
Ну, загордиться - это не к нему... Это к другому...
протон
протон
сегодня в 17:00
Можно подумать, эта слава только что к нему пришла. У него в 23 года уже было три золотых мяча
Гость
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