Трефилов: «Главное, чтобы Месси не загорделся. Испытание славой тяжёлое»

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о том, за кого болел в финале ЧМ -2022.

За кого болел в финале чемпионата мира по футболу? За Аргентину. Дело не только в Месси, у сборной Аргентины есть кураж, а Франция более дисциплинированная команда. Помню, как ФРГ выходила на поле и всех раскатывала, французы близки к такому же уровню. Аргентинцы – чисто про спортивный кураж, они во всех вторых таймах в концовке проседали. В финале было 2:0, а в конце матча стало 2:2. Они хорошо и достойно провели мундиаль. Их заслуженно сейчас встречают на родине миллионы людей.

Я желаю, чтобы у Месси после успеха грудь до восьмого размера не выросла и он не загордился. Испытание славой очень тяжёлое. И Месси, и своим игрокам всегда говорю, что самое тяжёлое – когда ты поднимаешься с самого низа — оттуда, где тебе было плохо, потому что затем ты надуваешься от популярности, как жаба. Это тоже не очень хорошо.