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Могилевец: «За Кержакова в „Пари НН“ все делали его помощники»

сегодня, 15:17

Экс-полузащитник «Пари НН» Павел Могилевец рассказал, каково было играть под руководством Александра Кержакова в клубе из Нижнего Новгорода.

Кержаков вообще по минимуму общался с игроками, там за него все помощники делали. Так что и насколько он сильный тренер, сказать не могу — хотя, наверное, неплохой, раз оставил команду в РПЛ.

За те полгода, что я был в «Нижнем», у нас раза три-четыре был разбор игры. Тренировки и всю подготовку проводили ассистенты, общались с игроками вроде тоже в основном они. Кержаков, наверное, хотел выстроить структуру, где бы он был менеджером и руководил командой только на матчах.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 16:24
А у Семака не так?))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:10
Паша! Вам далеко ещё до Кержакова..
У него есть тренерский Диплом и опыт. Задача была зацепиться в Лиге Пари НН _ Он Это Сделал
Лысый физрук
Лысый физрук
сегодня в 15:34
У зенитовских всегда так. За манекена - газпром. За кержа - помощники.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:25
Спасибо, теперь всё встало на места. Ему прямая дорога к Семаку в подсоб или в локомотив
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 15:22
Почему не назвал его тренеришкой?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:19
Главному тренеру главное организовать процесс и выполнить поставленную задачу, а какими методами - неважно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:19
Ещё один специалист по тренерскому цеху. ЗнатоГ !(
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