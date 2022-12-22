Могилевец: «За Кержакова в „Пари НН“ все делали его помощники»

Экс-полузащитник «Пари НН» Павел Могилевец рассказал, каково было играть под руководством Александра Кержакова в клубе из Нижнего Новгорода.
Кержаков вообще по минимуму общался с игроками, там за него все помощники делали. Так что и насколько он сильный тренер, сказать не могу — хотя, наверное, неплохой, раз оставил команду в РПЛ.
За те полгода, что я был в «Нижнем», у нас раза три-четыре был разбор игры. Тренировки и всю подготовку проводили ассистенты, общались с игроками вроде тоже в основном они. Кержаков, наверное, хотел выстроить структуру, где бы он был менеджером и руководил командой только на матчах.
У него есть тренерский Диплом и опыт. Задача была зацепиться в Лиге Пари НН _ Он Это Сделал
У него есть тренерский Диплом и опыт. Задача была зацепиться в Лиге Пари НН _ Он Это Сделал