Агент Малкома: «Дисквалификация игроков „Зенита“ несправедливая»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, выразил мнение о подаче петербургским клубом апелляции на дисквалификацию игроков за драку в кубковом матче со «Спартаком».
Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции.
Матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл 27 ноября. После завершения основного времени на поле возникла драка, по итогам которой красные карточки получили у «сине-бело-голубых» — Малком, Родригао, Вильмар Барриос, у москвичей — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.
КДК принял решение дисквалифицировать футболистов на 6 матчей турнира.
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