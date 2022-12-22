Агент Малкома: «Дисквалификация игроков „Зенита“ несправедливая»

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сегодня, 16:46

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» а, выразил мнение о подаче петербургским клубом апелляции на дисквалификацию игроков за драку в кубковом матче со «Спартаком».

Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции.

Матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл 27 ноября. После завершения основного времени на поле возникла драка, по итогам которой красные карточки получили у «сине-бело-голубых» — Малком, , , у москвичей — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.