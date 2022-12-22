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Агент Малкома: «Дисквалификация игроков „Зенита“ несправедливая»

сегодня, 16:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, выразил мнение о подаче петербургским клубом апелляции на дисквалификацию игроков за драку в кубковом матче со «Спартаком».

Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции.

Матч 6-го тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл 27 ноября. После завершения основного времени на поле возникла драка, по итогам которой красные карточки получили у «сине-бело-голубых» — Малком, Родригао, Вильмар Барриос, у москвичей — Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон.

КДК принял решение дисквалифицировать футболистов на 6 матчей турнира.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:13
Агент Малкома: «Дисквалификация игроков „Зенита“ несправедливая»
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Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 17:06
Если и ослаблять дисквалификацию, то уж всем, а не только зенитовцам.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:03
Ну тут как говорится нужно держать себя в руках, какой бы не был матч... профессионалы не должны опускаться до такого... есть поле, мячик, ворота вот и доказывайте все на поляне в честной борьбе...
Гость
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