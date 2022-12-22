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В «Зените» высказались о возможном интересе к Адсону

сегодня, 17:30

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о слухах об интересе «сине-бело-голубых» к футболисту «Коринтианса» Адсону.

По версии скаута «Коринтианса», футболист Адсон едет в Петербург играть за «Зенит»? Опять не комментируем слухи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:59
Ему там в Коринтиансе Юри Альберто посоветовал не раздумывать...а ехать...
Один только интерес Зенита к игроку автоматически заносит его в бразильский Форбс...)))

Только в чём фишка для Зенита...покупать игроков и отправлять их обратно...в Бразилию...???
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 17:58
Адсон - это получаеться Сын Ада чтоли?
ДСА
ДСА
сегодня в 17:35
Скауту виднее, раз он такое сообщает.
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