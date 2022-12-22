В «Зените» высказались о возможном интересе к Адсону

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о слухах об интересе «сине-бело-голубых» к футболисту «Коринтианса» Адсону.
По версии скаута «Коринтианса», футболист Адсон едет в Петербург играть за «Зенит»? Опять не комментируем слухи.
Один только интерес Зенита к игроку автоматически заносит его в бразильский Форбс...)))
Только в чём фишка для Зенита...покупать игроков и отправлять их обратно...в Бразилию...???
Один только интерес Зенита к игроку автоматически заносит его в бразильский Форбс...)))
Только в чём фишка для Зенита...покупать игроков и отправлять их обратно...в Бразилию...???