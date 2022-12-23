Клопп проиграл Гвардиоле больше матчей, чем кому-либо

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Таким образом, Хосеп Гвардиола в 10-й раз обыграл Юргена Клоппа. Чаще немецкий тренер не уступал никому.
4 поражения пришлись на период, когда Клопп тренировал «Боруссию» Дортмунд, а Гвардиола – «Баварию».
Всего команды этих тренеров встречались между собой 27 раз. У Юргена 12 побед над испанцем.
но у Сити гораздо разнообразнее комбинации и сама игра! Рэспект!
но у Сити гораздо разнообразнее комбинации и сама игра! Рэспект!