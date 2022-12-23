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Клопп проиграл Гвардиоле больше матчей, чем кому-либо

сегодня, 10:20
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Таким образом, Хосеп Гвардиола в 10-й раз обыграл Юргена Клоппа. Чаще немецкий тренер не уступал никому.

4 поражения пришлись на период, когда Клопп тренировал «Боруссию» Дортмунд, а Гвардиола – «Баварию».

Всего команды этих тренеров встречались между собой 27 раз. У Юргена 12 побед над испанцем.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:34
К ним бы на поле выпустить Месси - он и с обоими справился бы!
shur
shur
сегодня в 11:00
..бодренький матч получился, обе команды смотрелись хорошо,
но у Сити гораздо разнообразнее комбинации и сама игра! Рэспект!
Namuri
Namuri
сегодня в 10:29
Ну очень прекрасное противостояние.
Elliada
Elliada
сегодня в 10:22
Еще будет шанс у Гвардиолы в этом сезоне, как минимум сравняться с Клоппом. Вперед, Сити!!!!!!!!!!
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