Мбаппе повторил достижение Роналдо по количеству голов на одном ЧМ

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вчера, 21:21

Нападающий сборной Франции забил 8 голов на чемпионате мира 2022 года, став лучшим бомбардиром турнира.

Мбаппе повторил достижение по голам на одном ЧМ , установленное . Бразилец также отличился 8 раз на чемпионате мира 2002 года. После ЧМ -1970, на котором Герд Мюллер забил 10 мячей, 8 голов являются наилучшим бомбардирским результатом.

Рекордом являются 13 голов, которые забил француз Жюст Фонтен в 1958 году.