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Мбаппе повторил достижение Роналдо по количеству голов на одном ЧМ

вчера, 21:21

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 8 голов на чемпионате мира 2022 года, став лучшим бомбардиром турнира.

Мбаппе повторил достижение по голам на одном ЧМ, установленное Роналдо. Бразилец также отличился 8 раз на чемпионате мира 2002 года. После ЧМ-1970, на котором Герд Мюллер забил 10 мячей, 8 голов являются наилучшим бомбардирским результатом.

Рекордом являются 13 голов, которые забил француз Жюст Фонтен в 1958 году.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:31
Слабое утешение для Мбаппе,хотел большего.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:20
У лягушонка все рекорды впереди.
6d46ych4avaw
6d46ych4avaw
сегодня в 07:01
Лучшего финала не видел. Аргентинцы были супермотивированы и доминировали почти 80 минут, но как французы все перевернули и вернули интригу! А ведь никто не ждал такого поворота событий, аргентинцы уже в мыслях готовились к награждению. Обе команды заслуживали победы, спасибо им за невероятное зрелище! Месси и Аргентину с впечатляющей победой!
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 06:02
Мбаппе был невероятно хорош сегодня! Мне его очень жаль, не заслуживал поражения в отличии от остального состава Франции!
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:42
Пока Мбаппе 23. 20 декабря будет 24.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:19
Сделать хеттрик в финале ЧМ и не стать чемпионом это больно!
Но Мбаппе всего 24 и я думаю он ещё сможет побороться с Месси за величие
Выиграв ещё один чм и пару лч!
протон
протон
сегодня в 00:09
Мбаппе этим матчем определённо показал, что у него помимо таланта всё в порядке с психологией и характером. Работа над ошибками после провального Евро была проведена. Почти весь матч был незаметен, но реализовал свой первый шанс и после как зверь, почуявший кровь, был неудержим. Ни один нерв не дрогнул в решающие моменты. Это уже признак по-настоящему большого игрока, и по-хорошему этот ЗМ должен быть его по такой игре на турнире и классном выступлении в ЛЧ и Лиге 1. Лишь бы не растерял мотивацию на вторую часть сезона после такого обидного поражения в финале, и продолжил рвать всё и вся.
Стальные нервы, гениальный футболист, сегодня играла вся Аргентина, Франция 75 мин ничего не могла и Мбаппе в одиночку с Коло Муани сделали этот финал гениальным на 100 лет вперед. Спасибо за эмоции, футбол выиграл от этого.
Johnes
Johnes
сегодня в 00:05
Кстати, на счет рекордов: кто здесь постарше, а таких мало, наверное помнит, что Лионель повторил рекорд бразильца Жаорзиньо образца 1970 года, забившего во всех матчах плей-офф!
Мантефильный
Мантефильный
вчера в 23:59
Кстати нужно похвалить достойно принял поражение, не срывал медаль, как остальные, ходил с ней долго
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:57
Мбаппе был шикарен. В финале - самый достойный в поле был среди своих сонных сотоварищей...
Agamaga........
Agamaga........ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:50
Лионель Месси - чемпион мира! 🏆
Дубль в финале.
Сегодня все хейтеры в печали.
Особенно тот самый "вкусный фрукт", который отрабатывает нырки в Дубае.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:41
Спасибо ✊️
Kolenok
Kolenok
вчера в 22:29
Слабое утешение,как мертвому припарки!
Elliada
Elliada
вчера в 22:18
Мбаппе на одном ЧМ забил 8 голов. Столько же у балласта за 5 ЧМ. Вот только у Мбаппе 2 из 8 с пенальти, а у балласта 3 из 8.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:54, ред.
Нужно немного подождать, рейтинги обновляются раз в час.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:46
Поправили , а приплюсовать забыли !??
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:39
И лучший бомбардир и лучший игрок этого ЧМ! Меське в очередной раз подарили левую награду.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:38
Добрый день.
Поправили!
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:29
Хоть что то
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