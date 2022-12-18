Мбаппе повторил достижение Роналдо по количеству голов на одном ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил 8 голов на чемпионате мира 2022 года, став лучшим бомбардиром турнира.
Мбаппе повторил достижение по голам на одном ЧМ, установленное Роналдо. Бразилец также отличился 8 раз на чемпионате мира 2002 года. После ЧМ-1970, на котором Герд Мюллер забил 10 мячей, 8 голов являются наилучшим бомбардирским результатом.
Рекордом являются 13 голов, которые забил француз Жюст Фонтен в 1958 году.
Стальные нервы, гениальный футболист, сегодня играла вся Аргентина, Франция 75 мин ничего не могла и Мбаппе в одиночку с Коло Муани сделали этот финал гениальным на 100 лет вперед. Спасибо за эмоции, футбол выиграл от этого.
Стальные нервы, гениальный футболист, сегодня играла вся Аргентина, Франция 75 мин ничего не могла и Мбаппе в одиночку с Коло Муани сделали этот финал гениальным на 100 лет вперед. Спасибо за эмоции, футбол выиграл от этого.