Месси — лидер по числу ударов на ЧМ-2022. Мбаппе и Жиру — в тройке

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сегодня, 00:59

Skuawka назвал футболистов, которые нанесли больше всего ударов во время чемпионата мира в Катаре.

Лидером стал аргентинец (32). Второе место занял француз (31). Замкнул тройку партнёр Мбаппе по сборной Франции (16).

При равных показателях учитывалось количество проведённого игрового времени футболистов на турнире.