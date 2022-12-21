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Месси — лидер по числу ударов на ЧМ-2022. Мбаппе и Жиру — в тройке

сегодня, 00:59

Skuawka назвал футболистов, которые нанесли больше всего ударов во время чемпионата мира в Катаре.

Лидером стал аргентинец Лионель Месси (32). Второе место занял француз Килиан Мбаппе (31). Замкнул тройку партнёр Мбаппе по сборной Франции Оливье Жиру (16).

При равных показателях учитывалось количество проведённого игрового времени футболистов на турнире.

Месси — лидер по числу ударов на ЧМ-2022. Мбаппе и Жиру — в тройке

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 01:34
Около 4 млн человек праздновали победу Аргентины на улицах Буэнос-Айреса. Морган написал: «Остальные 11 млн остались дома, потому что, как и я, считают Марадону аргентинским 🐐?»

Кипятком сс.. от того, что Месси выиграл чемпионат мира и окончательно закрыл вопрос о величии!
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:30
И тут он первый 😀
На этом ЧМ он реально тащил свою сборную к победе.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:18
Проще написать где он не первый... Сэкономите время..
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 01:17
Точность ужасная, ужасающая. Хорошо хоть пенальти дарили в каждом матче
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:08
Ему можно еще 40 пенальти давать чтобы стать настоящим "пенальтистом". Но тогда он побьет все рекорды по голам....
salleeh
salleeh
сегодня в 01:01
Лидер – пенальтист…
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