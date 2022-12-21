Месси — лидер по числу ударов на ЧМ-2022. Мбаппе и Жиру — в тройке

Skuawka назвал футболистов, которые нанесли больше всего ударов во время чемпионата мира в Катаре.
Лидером стал аргентинец Лионель Месси (32). Второе место занял француз Килиан Мбаппе (31). Замкнул тройку партнёр Мбаппе по сборной Франции Оливье Жиру (16).
При равных показателях учитывалось количество проведённого игрового времени футболистов на турнире.
Кипятком сс.. от того, что Месси выиграл чемпионат мира и окончательно закрыл вопрос о величии!
Кипятком сс.. от того, что Месси выиграл чемпионат мира и окончательно закрыл вопрос о величии!
На этом ЧМ он реально тащил свою сборную к победе.
На этом ЧМ он реально тащил свою сборную к победе.