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Брат Погба вышел из тюрьмы

сегодня, 14:48

Брат полузащитника сборной Франции и туринского «Ювентуса» Поля Погба был освобождён из-под стражи.

По информации источника, старший брат футболиста Матиас Погба покинул следственный изолятор, где отбывал наказание после обвинения со стороны Поля в угрозах и попытках вымогательства в составе организованной преступной группировки. Друзья детства Погба требовали у него € 13 млн. Матиас находился в изоляторе с 17 сентября.

После освобождения Матиасу Погба установили запрет на контакты с его матерью и братом Полем, а также с другими фигурантами дела. В качестве меры пресечения ему выбраны подписка о невыезде и запрет на пользование социальными сетями. Расследование продолжается.

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minamata
minamata
сегодня в 14:52
Брат Погба вышел из тюрьмы, а Погба из сборной Франции.
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