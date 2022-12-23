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Жена Икарди может получить имущество на 100 млн долларов после развода

сегодня, 11:41

Ванда Нара после развода с нападающим «Галатасарая» Мауро Икарди может получить имущество на 100 миллионов долларов. В эту сумму входит недвижимость и предметы роскоши.

Экс-супруга игрока, права на которого принадлежат ПСЖ, рассчитывает получить половину совместного имущества, включая прибыль Икарди за всю его карьеру.

Источник утверждает, что Ванда сказала своему ближайшему окружению: «Мы готовы убить друг друга из-за 20 миллионов долларов».

Кроме того, супруги при разводе должны будут определить проживание двух дочерей, родившихся у них в браке, и размер алиментов.

В начале ноября Ванда Нара подтвердила, что начала процедуру развода с Икарди.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 13:15
Икарди сходил за хлебушком)...
kindpennywise
kindpennywise
сегодня в 12:44
Ну шо инфантильный Мауро, повелся на сочный вареник РСПшечки. Милфа заморосила короче. Кому она нужна будет в 36 с 5 детьми непонятно. Он слишком рано женился на слишком опытной. Главное чтоб дочки подальше от яблони упали и не пали так низко как ее мать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:52
Это общечеловеческие проблемы - не только у футболистов бывают разводы, разделы, скандалы...
ex27pzvpgxfg
ex27pzvpgxfg
сегодня в 11:49
Женщины способны на всё, кроме футбола!
Elliada
Elliada
сегодня в 11:48
Алая Ведьма
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:48
Попал паренёк
Гость
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