Жена Икарди может получить имущество на 100 млн долларов после развода

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сегодня, 11:41

после развода с нападающим «Галатасарая» может получить имущество на 100 миллионов долларов. В эту сумму входит недвижимость и предметы роскоши.

Экс-супруга игрока, права на которого принадлежат ПСЖ , рассчитывает получить половину совместного имущества, включая прибыль Икарди за всю его карьеру.

Источник утверждает, что Ванда сказала своему ближайшему окружению: «Мы готовы убить друг друга из-за 20 миллионов долларов».

Кроме того, супруги при разводе должны будут определить проживание двух дочерей, родившихся у них в браке, и размер алиментов.

В начале ноября Ванда Нара подтвердила, что начала процедуру развода с Икарди.