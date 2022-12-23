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В Госдуме скептически относятся к переходу РФС в Азиатскую конфедерацию

сегодня, 14:33

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола:

Мы понимаем, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене. Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать. Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию. Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участия нас в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры. Любой шанс, даже минимальный, нужно отработать по максимуму.

Сегодня проходит исполком организации, на котором обсуждается этот вопрос.

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lotsman
lotsman
сегодня в 14:55
Играть надо. Ждать когда нам позволят играть в УЕФА придётся ещё долго. Они не смирятся с тем, что Россия вообще существует. Вариться в собственном чемпионате, это загубить футбол вообще. Если возможно играть в азиатской ассоциации, то нужно использовать этот шанс. Не плохо было бы организовать чемпионат БРИКС, и играть в нём. А что, побороться с бразильскими клубами, не плохо было бы.
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