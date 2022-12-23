В Госдуме скептически относятся к переходу РФС в Азиатскую конфедерацию

Депутат Госдумы РФ прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола:

Мы понимаем, что лучше играть в Европе. Но в нынешней ситуации мы не знаем, сколько наш футбол не будет выступать на международной арене. Если европейцы не хотят нас видеть в еврокубках, то это не значит, что наши спортсмены должны страдать. Хотя я скептически отношусь к переходу в азиатскую конфедерацию. Слышал, что от нескольких азиатских спортивных функционеров прозвучала идея приглашения России в Азию и участия нас в их чемпионатах. Для нас главное, чтобы футболисты имели возможность играть и отбираться на турниры. Любой шанс, даже минимальный, нужно отработать по максимуму.