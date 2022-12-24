ФИФА может дисквалифицировать двух футболистов сборной Уругвая

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Хименес могут получить дисквалификацию от ФИФА на срок до 6 месяцев.
Игроков могут наказать за недисциплинированное поведение после окончания поединка чемпионата мира 2022 против Ганы (2:0). Сборная Уругвая могла выйти в 1/8 финала мирового первенства, если бы забила ещё один гол в том матче, южноамериканцы выходили бы дальше за счет лучшей разницы мячей, чем у Южной Кореи. В самом конце встречи главный арбитр Даниэль Зиберт не назначил пенальти в ворота африканской команды, это привело к конфликту: Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.
ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что до 9 января организация имеет право представить свою версию происшествия. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно в конце февраля, не ранее. Условия дисквалификации, а также ее срок будут зависеть от пункта регламента, который комитет примет во внимание.
Есть два возможных сценария развития событий: если игроки будут наказаны в соответствии с пунктом 12.3, то они получат дисквалификацию на 10-15 игр сборной, если же применят пункт 12.4, то футболисты не смогут играть не только за свою национальную команду, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».
На этом ЧМ 3 из 8 команд, прошедших в 1/8 финала, набрали 4 очка. Т.е. Уругвай ни по очкам, ни по уровню показанной игры не отстал от команд, прошедших в плей-офф. Ключевым фактором стало именно судейство. И было оно мягко говоря посредственным. Как тут еще не вспомнить, что порткам дали левый пеналь в матче с Ганой, он тоже сильно повлиял на итоговый расклад...
Ну а так что, Судьи убили Уругвай конкретно. Причем трижды....чудиков-судей понабирали. А Уругвай причем ?
На этом ЧМ 3 из 8 команд, прошедших в 1/8 финала, набрали 4 очка. Т.е. Уругвай ни по очкам, ни по уровню показанной игры не отстал от команд, прошедших в плей-офф. Ключевым фактором стало именно судейство. И было оно мягко говоря посредственным. Как тут еще не вспомнить, что порткам дали левый пеналь в матче с Ганой, он тоже сильно повлиял на итоговый расклад...
Ну а так что, Судьи убили Уругвай конкретно. Причем трижды....чудиков-судей понабирали. А Уругвай причем ?