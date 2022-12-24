Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииЧемпионат мира 2022

ФИФА может дисквалифицировать двух футболистов сборной Уругвая

сегодня, 12:56

Футболисты сборной Уругвая Эдинсон Кавани и Хосе Хименес могут получить дисквалификацию от ФИФА на срок до 6 месяцев.

Игроков могут наказать за недисциплинированное поведение после окончания поединка чемпионата мира 2022 против Ганы (2:0). Сборная Уругвая могла выйти в 1/8 финала мирового первенства, если бы забила ещё один гол в том матче, южноамериканцы выходили бы дальше за счет лучшей разницы мячей, чем у Южной Кореи. В самом конце встречи главный арбитр Даниэль Зиберт не назначил пенальти в ворота африканской команды, это привело к конфликту: Кавани пнул монитор VAR, а Хименес случайно ударил представителя ФИФА.

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что до 9 января организация имеет право представить свою версию происшествия. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно в конце февраля, не ранее. Условия дисквалификации, а также ее срок будут зависеть от пункта регламента, который комитет примет во внимание.

Есть два возможных сценария развития событий: если игроки будут наказаны в соответствии с пунктом 12.3, то они получат дисквалификацию на 10-15 игр сборной, если же применят пункт 12.4, то футболисты не смогут играть не только за свою национальную команду, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Левандовски пропустит 3 матча из-за дисквалификации. Апелляция отклонена
Вчера, 23:19
Официально«Зенит» подал апелляцию на удаление игроков за драку в матче со «Спартаком»
22 декабря
«Ювентус» могут отстранить от еврокубков за финансовые махинации
21 декабря
Форварду «Брентфорда» предъявлены новые обвинения в ставках на футбол
20 декабря
СлухиФИФА открыла дело в отношении национальной команды Нидерландов
10 декабря
ОфициальноКДК отстранил от футбола тренера-преподавателя ДЮСШ за договорной матч
08 декабря
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:08
Кому бы мне случайно двинуть в глаз???А,Инфантильному хоцца...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:57
Э.Мартинеса низя, победителей не судят.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:45
А Эмелиану Мартинезу?
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 13:38
А причины такого поведения фифа не рассматривет, просто , судья сам спровоцировал
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:23
Судей-то, включая VARщика, на полгода отстранят от судейства, или ФИФА борется только со следствием, не замечая причины?
На этом ЧМ 3 из 8 команд, прошедших в 1/8 финала, набрали 4 очка. Т.е. Уругвай ни по очкам, ни по уровню показанной игры не отстал от команд, прошедших в плей-офф. Ключевым фактором стало именно судейство. И было оно мягко говоря посредственным. Как тут еще не вспомнить, что порткам дали левый пеналь в матче с Ганой, он тоже сильно повлиял на итоговый расклад...

Ну а так что, Судьи убили Уругвай конкретно. Причем трижды....чудиков-судей понабирали. А Уругвай причем ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:16
Ничего страшного они не сделали чтобы так их наказывать. Лучше бы обратили своё внимание на квалификацию всего судейского корпуса. И как исправить эту ситуацию.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 