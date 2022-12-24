ФИФА может дисквалифицировать двух футболистов сборной Уругвая

1671875779

сегодня, 12:56

Футболисты сборной Уругвая и могут получить дисквалификацию от ФИФА на срок до 6 месяцев.

Игроков могут наказать за недисциплинированное поведение после окончания поединка чемпионата мира 2022 против Ганы (2:0). Сборная Уругвая могла выйти в 1/8 финала мирового первенства, если бы забила ещё один гол в том матче, южноамериканцы выходили бы дальше за счет лучшей разницы мячей, чем у Южной Кореи. В самом конце встречи главный арбитр Даниэль Зиберт не назначил пенальти в ворота африканской команды, это привело к конфликту: Кавани пнул монитор VAR , а Хименес случайно ударил представителя ФИФА .

ФИФА проинформировала Федерацию футбола Уругвая, что до 9 января организация имеет право представить свою версию происшествия. Окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА будет известно в конце февраля, не ранее. Условия дисквалификации, а также ее срок будут зависеть от пункта регламента, который комитет примет во внимание.

Есть два возможных сценария развития событий: если игроки будут наказаны в соответствии с пунктом 12.3, то они получат дисквалификацию на 10-15 игр сборной, если же применят пункт 12.4, то футболисты не смогут играть не только за свою национальную команду, но и за свои клубы — Кавани за «Валенсию», а Хименес за «Атлетико».