КДК отстранил от футбола тренера-преподавателя ДЮСШ за договорной матч

В среду, 7 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС , на котором были приняты следующие решения о дисквалификации тренера-преподавателя ДЮСШ .

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС – запретить руководителю программы развития молодежного футбола и тренеру-преподавателю ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) Владиславу Французову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года и оштрафовать его на 100 000 рублей.