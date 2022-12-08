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КДК отстранил от футбола тренера-преподавателя ДЮСШ за договорной матч

вчера, 13:14

В среду, 7 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения о дисквалификации тренера-преподавателя ДЮСШ.

В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС – запретить руководителю программы развития молодежного футбола и тренеру-преподавателю ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск) Владиславу Французову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года и оштрафовать его на 100 000 рублей.

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Источник: rfs.ru
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Futurista
Futurista
вчера в 14:16
Препод ДЮШС договорился на кг конфет "Дюшес"...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:38
Напутал при распределении гонорара, вот и попался...
shlomo
shlomo
вчера в 13:38
Правильно решение, но не совсем строгое...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:24
А некоторые игры Чемпа 2022 на подобные мысли не наталкивают?)
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