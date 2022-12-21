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«Ювентус» могут отстранить от еврокубков за финансовые махинации

сегодня, 10:49

УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках.

Причиной являются финансовые нарушения. В период пандемии коронавируса туринский клуб тайно выплачивал зарплату своим футболистам, однако в заявлении команды указывалось, что игроки отказались от заработной платы. 17 футболистов «Ювентуса» получили около 60 млн евро.

Если финансовые нарушения «Ювентуса» будут доказаны, туринский клуб может быть отстранён от еврокубков. Сейчас в отношении «старой синьоры» ведётся расследование.

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Все комментарии
Городецкий
Городецкий
сегодня в 17:13, ред.
Ну что ж, возможно, это уже привычный путь для Юве.
Жизнь ничему не учит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 15:24
А и так никто не знает сколько в Зените и кому платят. Классическая чёрная дыра. Но нарушения норм РПЛ осталось без наказания и это факт Дюков свое дело знает туго
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:15
Эта бабулька неисправима.Только роспуск поможет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:07
Отстранить от каких еврокубков ? Ювентус - не Севилья, чтоб прыгать до потолка , взяв ЛЕ.
pomor45
pomor45
сегодня в 13:17
УЕФА копает себе яму. Толкает богатеньких в Суперлигу. Останется с одними просителями помощи и почнёт в бозе.
ballak144
ballak144 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 12:49
Договорной матч — это игра с заранее известным результатом, например когда команды между собой договариваются, как то так. Назначение лояльных к себе судей, это еще не 100 % результат. Различай понятия. И, к слову, не один Юве так делал.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 12:42
Тоесть, подкуп судейство и ставить на матчи своих покупных судьей это не договор?? Или ты считаешь что их просто так отправили в серию Б?? В чем конкретно твои претензии тому что я написал ниже? Мне даты расписать?? Зачем??
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:38
Зенит же не заявлял об отказе от заработной платы.

Тут же ,вполне возможно, функционеры Юве тайно смогли навариться.
112910415
112910415
сегодня в 12:17
в старости чего только не случается !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:16
А у нас в то ковидное лето, когда все легионеры разъехались и РФС даже тренировки запретил, Зенит оставил всех легионеров в Питере, все они тренировались с командой и после возобновления чемпионата РПЛ ясно , что были готовы лучше остальных. И никто не наказал этот привилегированный клуб даже словесно. Все сглотнули. Справедливость по-газпромовски.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 12:16
Этого мало, их вообще из Серии А надо отстранить и, желательно, лишить статуса профессионального клуба.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 12:15
Да пусть топит на радость фанатам других клубов Серии А
ballak144
ballak144 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 12:14
это когда были договорные матчи и когда это доказали?? если ни чего не знаешь и не понимаешь, то и писать не стоит... глупо выглядеть будешь
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 11:46, ред.
Когда-то в школьные времена болел за Роналдо и за интер, в Италии. Помню матч последнего тура, когда зубастик плакал, Толи 1 очка не хватило Толи по доп показателям Ювентус их опередил играя в паралельном матче. Спустя некоторое время старушек отправили в низшую серию доказав участия в договорных матчах. После чего возненавидел этот клуб, так как украл мечты многих на то время. Осадок остался, и походу не просто так, если опять копать начали. Жаль.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:14
Им не привыкать.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:14
Надо же, кто-то из игроков слил информацию в прессу.
ABir
ABir
сегодня в 11:12
Старая сеньора подгадила себе, но вряд ли ее отстранят. Скорее всего отделается штрафом.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 11:10
Доиграются опять в серю б отправят
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:09
Ювентус уже и отстраняли от еврокубков и понижали в статусе, отбирали чемпионские звания. Из-за подобных скандалов люди связанные с Юве пытались и кончали жизнь самоубийствами. но история их походу не учит.
Старая синьора как джентльмены удачи.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:03
Недавно была новость, что балласт хочет отсудить у Ювентуса 20 млн. Туринцы заявляют, что заплатили, а он говорит, что не получил. Вот и доказательства для прокуратуры. Балласт даже после ухода топит клуб.

Вообще, Юве сам виноват. Не первый раз закон нарушает. Время жестких санкций
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:58
Всё как всегда спустят на тормозах!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:51
К сожалению это так и разговоры об этом ведутся давно.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 10:51
Это вполне может случится. Да и с Серией А Ювентус тоже может расстаться на некоторое время. Ждем развития событий...
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