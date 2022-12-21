«Ювентус» могут отстранить от еврокубков за финансовые махинации

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сегодня, 10:49

УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках.

Причиной являются финансовые нарушения. В период пандемии коронавируса туринский клуб тайно выплачивал зарплату своим футболистам, однако в заявлении команды указывалось, что игроки отказались от заработной платы. 17 футболистов «Ювентуса» получили около 60 млн евро.

Если финансовые нарушения «Ювентуса» будут доказаны, туринский клуб может быть отстранён от еврокубков. Сейчас в отношении «старой синьоры» ведётся расследование.