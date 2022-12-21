«Ювентус» могут отстранить от еврокубков за финансовые махинации

УЕФА может отстранить «Ювентус» от участия в еврокубках.
Причиной являются финансовые нарушения. В период пандемии коронавируса туринский клуб тайно выплачивал зарплату своим футболистам, однако в заявлении команды указывалось, что игроки отказались от заработной платы. 17 футболистов «Ювентуса» получили около 60 млн евро.
Если финансовые нарушения «Ювентуса» будут доказаны, туринский клуб может быть отстранён от еврокубков. Сейчас в отношении «старой синьоры» ведётся расследование.
Жизнь ничему не учит.
Жизнь ничему не учит.
Тут же ,вполне возможно, функционеры Юве тайно смогли навариться.
Тут же ,вполне возможно, функционеры Юве тайно смогли навариться.
Старая синьора как джентльмены удачи.
https://youtu.be/QlmKQAHAw28
Старая синьора как джентльмены удачи.
Вообще, Юве сам виноват. Не первый раз закон нарушает. Время жестких санкций
Вообще, Юве сам виноват. Не первый раз закон нарушает. Время жестких санкций