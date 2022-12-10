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ФИФА открыла дело в отношении национальной команды Нидерландов

вчера, 20:57
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Королевского футбольного союза Нидерландов по итогам игры 1/4 финала чемпионата мира 2022 против Аргентины (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти в пользу коллектива из Южной Америки).

Нидерланды обвиняются в нарушении статьи 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА, в которой идет речь о ненадлежащем поведении футболистов и официальных лиц. По той же статье ранее было открыто дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины. Помимо этого, южноамериканцев обвиняют в нарушении статьи 16 о безопасности при проведении матчей.

Стоит отметить, что главный арбитр встречи Матеу Лаос показал футболистам обеих сборных 15 жёлтых карточек, это рекорд турнира. Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:26
В сборной Нидерландов оказалось несколько голландцев...
А они такие...
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 07:12
Читал, что и в 70-е на поле между аргентинцами и голландцами жесткие столкновения были.
Традиции :)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:04, ред.
Правильно говорят: "Юристы и в голодное время работу себе найдут".
Пепс
Пепс
сегодня в 01:17, ред.
Во.. Провокаторы те еще... Пишут что голландцы перед игрой подходили, толкались и оскорбляли... Типа из себя выводили Аргентинцев.... Надо ж до такого опуститься... Здоровые все такие на вид... А с гнильцой... А после игры ответка прилетела... Поделом...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:51
Ох, насмотрелись звёзды ЧМ Зенит - Спартак. Но да наших легенд им всё равно далеко!
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 00:29
Судья - ничто, хаос - всё!
Был бы суровый Кукуян со свистком во рту - он отлючил бы весь этот бесполезный футбол нафег! Но не случилось )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:03, ред.
Промес опять без карточки ??
Сп62
Сп62
вчера в 22:57
На нашу КДК похоже.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 22:47
А Лаоса для начала никто не хочет проверить на вменяемость? Это же легенда Ла Лиги!
karnager
karnager
вчера в 22:36
А штраф поляку, что Месси не отдал 100$ , будет?
ДСА
ДСА
вчера в 22:04
Тут лишь бы страстей нагнать и побольше штраф выписать.
dok66
dok66
вчера в 22:01
И зачем , кому это надо , поезд ушел .
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:56
Так подключается административный ресурс. ФИФА решила напомнить о себе и открыла дисциплинарные дела в отношении федераций двух стран( кстати не плохо бы упомянуть там и судью не без известного матча) Но здравый смысл подсказывает, что начинать этот "сыр - бор" можно было и после окончания ЧМ, дабы не нагнетать обстановку (скандалов и так хватает) и лишний раз не отвлекать от главного - футбола!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:24
После драки кулаками не машут.
протон
протон
вчера в 21:21
Тот факт ,что когда Лаутаро пошёл пробивать пенку и к нему подошло сразу 5 голландев перебивает все ,что сделали игроки Аргентины
5 !!!! КАРЛ игроков
Тут ещё жалуются ,что аргентинцы после его попадания повернулись к голландцам и начали праздновать ,а что они должны были сделать ?
Deville
Deville
вчера в 21:21
помню как наш иванов на ЧМ 2006 в матче с теми же голландцами против португалии нараздавал карточек - 9 желтых и 2 красные для Португалии и 7 желтых+2 красные для оранжевых и дальше проходил соперник. Так что на матчах Нидерландов ничего не меняется.
112910415
112910415
вчера в 21:21
это ничья, пенальти не будет !
george666
george666
вчера в 21:20
А утром было 17
протон
протон
вчера в 21:20
Добрый вечер, администрация. Набрал в группе Блохина 16 820 баллов. но на ставках отображает 14720. С моей стороны не было нарушений для изъятия баллов и в игру не вступал на ставках.
Разнос в 2100 очков
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:14
Ату их! Бей своих,чтобы чужие боялись!
Гость
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