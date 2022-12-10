ФИФА открыла дело в отношении национальной команды Нидерландов

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Королевского футбольного союза Нидерландов по итогам игры 1/4 финала чемпионата мира 2022 против Аргентины (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти в пользу коллектива из Южной Америки).
Нидерланды обвиняются в нарушении статьи 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА, в которой идет речь о ненадлежащем поведении футболистов и официальных лиц. По той же статье ранее было открыто дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины. Помимо этого, южноамериканцев обвиняют в нарушении статьи 16 о безопасности при проведении матчей.
Стоит отметить, что главный арбитр встречи Матеу Лаос показал футболистам обеих сборных 15 жёлтых карточек, это рекорд турнира. Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией.
А они такие...
А они такие...
Традиции :)
Традиции :)
Был бы суровый Кукуян со свистком во рту - он отлючил бы весь этот бесполезный футбол нафег! Но не случилось )))
Был бы суровый Кукуян со свистком во рту - он отлючил бы весь этот бесполезный футбол нафег! Но не случилось )))
5 !!!! КАРЛ игроков
Тут ещё жалуются ,что аргентинцы после его попадания повернулись к голландцам и начали праздновать ,а что они должны были сделать ?
5 !!!! КАРЛ игроков
Тут ещё жалуются ,что аргентинцы после его попадания повернулись к голландцам и начали праздновать ,а что они должны были сделать ?
Разнос в 2100 очков
Разнос в 2100 очков