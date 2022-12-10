ФИФА открыла дело в отношении национальной команды Нидерландов

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вчера, 20:57

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Королевского футбольного союза Нидерландов по итогам игры 1/4 финала чемпионата мира 2022 против Аргентины (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти в пользу коллектива из Южной Америки).

Нидерланды обвиняются в нарушении статьи 12 Дисциплинарного кодекса ФИФА , в которой идет речь о ненадлежащем поведении футболистов и официальных лиц. По той же статье ранее было открыто дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины. Помимо этого, южноамериканцев обвиняют в нарушении статьи 16 о безопасности при проведении матчей.

Стоит отметить, что главный арбитр встречи Матеу Лаос показал футболистам обеих сборных 15 жёлтых карточек, это рекорд турнира. Аргентина в 1/2 финала сыграет с Хорватией.