Экс-тренера Бразилии Тите во время ограбления упрекнули в провале на ЧМ

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сегодня, 18:12

Бывший главный тренер сборной Бразилии был ограблен сегодня утром в Рио-де-Жанейро.

61-летний специалист прогуливался по району Барра-да-Тижука, где на него напал злоумышленник. Грабитель забрал у Тите цепочку, а также обвинил его в провальном выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира, где «селесао» в 1/4 финала уступили Хорватии в серии пенальти. Во время инцидента сам тренер не пострадал.