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Экс-тренера Бразилии Тите во время ограбления упрекнули в провале на ЧМ

сегодня, 18:12

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите был ограблен сегодня утром в Рио-де-Жанейро.

61-летний специалист прогуливался по району Барра-да-Тижука, где на него напал злоумышленник. Грабитель забрал у Тите цепочку, а также обвинил его в провальном выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира, где «селесао» в 1/4 финала уступили Хорватии в серии пенальти. Во время инцидента сам тренер не пострадал.

Тите объявил об уходе с должности наставника сборной Бразилии сразу после вылета национальной команды с ЧМ.

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Бразилия  Тите
Перевод с marca.com Фото: Твиттер сборной Бразилии
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 19:14
Спасибо, брат, просто воспитан на истинных ценностях этой замечательной игры.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 19:13
досражались(( ноунеймы..
FenixSL
FenixSL ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:02
приятно удивлен болельщику Спартака, который так здраво рассуждает!
респект!
есть же люди
почему остальным так нельзя?
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:58
Главное участие, а не победа - это девиз балласта, который в 41 год собрался на 6-й ЧМ. А остальные сражаются за победу.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:50
Обвинил в провальной выступление, типа не достоин носить золота). Бразильский Робин Гуд).
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 18:39
очень даже,
но многие мне не интересны, а я сильно разочаровался в современном позиционировании футбола.
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 18:36
Похоже, у многих психологическая травма после этого мундиаля.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:32
Жестоко, обратная сторона медали, на лицевой судейский триумф гнома а в тени вот это.
Главное участие, а не победа, почему забыли это.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:19, ред.
Рио ..Рио...интересно Тите был в белых штанах?)...

Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:16
Это еще дёшево отделался, могли и убить!
Гость
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