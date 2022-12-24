Экс-тренера Бразилии Тите во время ограбления упрекнули в провале на ЧМ

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите был ограблен сегодня утром в Рио-де-Жанейро.
61-летний специалист прогуливался по району Барра-да-Тижука, где на него напал злоумышленник. Грабитель забрал у Тите цепочку, а также обвинил его в провальном выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира, где «селесао» в 1/4 финала уступили Хорватии в серии пенальти. Во время инцидента сам тренер не пострадал.
Тите объявил об уходе с должности наставника сборной Бразилии сразу после вылета национальной команды с ЧМ.
респект!
есть же люди
почему остальным так нельзя?
респект!
есть же люди
почему остальным так нельзя?
но многие мне не интересны, а я сильно разочаровался в современном позиционировании футбола.
но многие мне не интересны, а я сильно разочаровался в современном позиционировании футбола.
Главное участие, а не победа, почему забыли это.
Главное участие, а не победа, почему забыли это.
https://youtu.be/BFCiLBjymR4