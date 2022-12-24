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Милнер рассказал, как его хотели похитить во время чемпионата мира-2014

сегодня, 17:19

Бывший футболист сборной Англии и полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, как во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии его и его партнёра по национальной команде Фила Ягелку хотели похитить неизвестные.

Мы с Ягелкой шли по улице в отель после игры в гольф. Мы увидели, что за нами следует толпа из парней. Мы ускорились — они тоже. Мы побежали — они побежали за нами. Мы понимаем, что можем убежать от них. Но вдруг перед нами останавливается машина. Тогда я подумал: «Нам конец, игра окончена». Открывается дверь, и мы видим, что это наша охрана. Мы заскочили в машину. Тогда нам повезло.

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Djebrael
Djebrael
сегодня в 17:46
Ну все... Агата Кристи отдыхает... "толпа" бежала за автографом как оказалось...:)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:26
Гость
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