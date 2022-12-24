Милнер рассказал, как его хотели похитить во время чемпионата мира-2014

Бывший футболист сборной Англии и полузащитник «Ливерпуля» рассказал, как во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии его и его партнёра по национальной команде хотели похитить неизвестные.

Мы с Ягелкой шли по улице в отель после игры в гольф. Мы увидели, что за нами следует толпа из парней. Мы ускорились — они тоже. Мы побежали — они побежали за нами. Мы понимаем, что можем убежать от них. Но вдруг перед нами останавливается машина. Тогда я подумал: «Нам конец, игра окончена». Открывается дверь, и мы видим, что это наша охрана. Мы заскочили в машину. Тогда нам повезло.