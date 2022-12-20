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Более 3 млн человек вышли на улицы для встречи со сборной Аргентины

вчера, 21:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Более 3 млн человек заполонили улицы и автотрассы аргентинской столицы в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира в Катаре. В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.

По данным источника, из-за наплыва людей власти пока не уверены, как будет проложен маршрут кортежа.

Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском. Люди стали собираться там с вечера. К моменту выезда сборной с базы Ассоциации футбола Аргентины (АФА), где игроки провели остаток ночи после прибытия на родину, стало очевидно, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.

Пресс-служба АФА объявила о новой точке встречи игроков с болельщиками. После этого туда устремились тысячи людей.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:42
В чистом поле встречайте
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:38
Их можно понять. Когда ещё такое повторится.
alex2612
alex2612
вчера в 21:28
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