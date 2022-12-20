Более 3 млн человек вышли на улицы для встречи со сборной Аргентины

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вчера, 21:27

Более 3 млн человек заполонили улицы и автотрассы аргентинской столицы в ожидании кортежа с игроками сборной Аргентины, вернувшейся в страну после победы на чемпионате мира в Катаре. В честь этого события президент страны Альберто Фернандес подписал указ об объявлении 20 декабря выходным днем.

По данным источника, из-за наплыва людей власти пока не уверены, как будет проложен маршрут кортежа.

Изначально планировалось, что сборная проедет рядом с главным символом столицы Аргентины — Обелиском. Люди стали собираться там с вечера. К моменту выезда сборной с базы Ассоциации футбола Аргентины (АФА), где игроки провели остаток ночи после прибытия на родину, стало очевидно, что количество собравшихся не позволит проехать автобусу.

Пресс-служба АФА объявила о новой точке встречи игроков с болельщиками. После этого туда устремились тысячи людей.