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Агент Щенникова рассказал о будущем игрока

сегодня, 14:42

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал о будущем своего клиента.

Георгий отправится на сборы вместе с командой, у нас действующий контракт, все хорошо. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс. У Щенникова есть огромное желание доказать, что он еще способен приносить пользу родному клубу. Нет никаких обид, есть только желание работать и играть.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:47
У Георгия хорошая конкуренция по позиции, в крайнем случае хорош на замены.
Здоровья и удачи ему.
shur
shur
сегодня в 15:59, ред.
...как не обидно , но всё таки - вот это так называемая "серая мышка" под номером №42....! Игрок приносящий вроде бы пользу и в то
же время абсолютно не заметный на поле, здоровья и больше фарта, хотя и фарт это не про него!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:55
С таким агентом Георгию только золотую рыбку пожелаю поймать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:15, ред.
Жора действительно пропал как то с "радаров", сильный ,опытный - думаю ещё поиграет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:06
Может еще и поиграет в ЦСКА.
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