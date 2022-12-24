Агент Щенникова рассказал о будущем игрока

Сергей Пушкин, агент защитника ЦСКА , рассказал о будущем своего клиента.

Георгий отправится на сборы вместе с командой, у нас действующий контракт, все хорошо. Он хочет проявить себя, и вернуть себе место в составе. Сейчас у него будет полноценный сбор с командой, он хочет получить свой шанс. У Щенникова есть огромное желание доказать, что он еще способен приносить пользу родному клубу. Нет никаких обид, есть только желание работать и играть.