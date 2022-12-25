«Краснодар» готов подписать защитника сборной Сербии

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сегодня, 08:39

Защитник «Црвены Звезды» может продолжить карьеру в РПЛ .

По данным источника, сербский клуб готов продать игрока. Эту информацию подтвердил спортивный директор «Црвены Звезды» Митар Мркела. В подписании молодого футболиста заинтересован «Краснодар». «Быки» предлагали за трансфер Ераковича 6,5 млн евро, а также 50% от следующей продажи защитника, однако теперь готовы увеличить своё предложение. «Црвена Звезды» хочет получать за своего игрока от 10 до 12 млн евро.

В этом году интерес к Ераковичу уже проявляли «Зенит» и «Динамо». В текущей кампании защитник провёл 27 матчей за «Црвену Звезду», отметившись двумя результативными передачами.