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«Зенит» обменяет Юри Альберто на двух футболистов «Коринтианса»

сегодня, 08:22

Нападающий «Зенита» Юри Альберто перейдёт в «Коринтианс» на постоянной основе.

По данным источника, питерский клуб практически завершил сделку по обмену форварда. Взамен «сине-бело-голубые» получат защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.

Юри Альберто не хочет возвращаться в «Зенит». Сейчас игрок выступает за «Коринтианс» на правах аренды.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:15
За одного "битого" двух " не битых" дают.🙂
adekvat
adekvat
сегодня в 10:38
Зениту теперь можно смело в бразильский чемпионат переходить. Ну ее эту Азию.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:23
Ну да , в Зените же не хватка легионеров !)
nubom
nubom
сегодня в 10:14
Укрепляем состав в предверии кубка азиатских чемпионов....
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 10:11
" С паршивой овцы хоть клок шерсти". Гыгыгы
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 10:10
В Зените не хватает хороших напов. Те,что имеем это не уровень Зенита.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:56
А можно и на трёх поменять, с доплатой!
lotsman
lotsman
сегодня в 09:32
Бразильская диаспора в Зените увеличивается.))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:28
Можно было и на троих поменять, мощная школа у газпрома.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:24, ред.
Не добрый знак...
Зенит опять переходит от качества к количеству...
С аргентинцами обломались...перешли на бразильцев...

По мне так завсегда лучше иметь одного-пару качественных легов...типа Халка-Витселя и Лава-Корвалью - чем полу-лавочно-резервный отряд из 10-ти среднеуровневых легионеров...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:15
ANATOLY KANDAUROV
А Марио ???
Футбол выбрал ??
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:15
Нормальный обмен,получили двух молодых игроков.
ОПС
ОПС
сегодня в 09:10
Ну, хоть так и то ладно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:06
Юрик молодец. Выбрал футбол, а не деньги Газпрома. В отличие от малкома, вендела и Клавы
ДСА
ДСА
сегодня в 08:28
Надо было бы долларом наказать игрока за нежелание выполнять контракт.
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