«Зенит» обменяет Юри Альберто на двух футболистов «Коринтианса»

Нападающий «Зенита» Юри Альберто перейдёт в «Коринтианс» на постоянной основе.
По данным источника, питерский клуб практически завершил сделку по обмену форварда. Взамен «сине-бело-голубые» получат защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.
Юри Альберто не хочет возвращаться в «Зенит». Сейчас игрок выступает за «Коринтианс» на правах аренды.
Зенит опять переходит от качества к количеству...
С аргентинцами обломались...перешли на бразильцев...
По мне так завсегда лучше иметь одного-пару качественных легов...типа Халка-Витселя и Лава-Корвалью - чем полу-лавочно-резервный отряд из 10-ти среднеуровневых легионеров...
Зенит опять переходит от качества к количеству...
С аргентинцами обломались...перешли на бразильцев...
По мне так завсегда лучше иметь одного-пару качественных легов...типа Халка-Витселя и Лава-Корвалью - чем полу-лавочно-резервный отряд из 10-ти среднеуровневых легионеров...
А Марио ???
Футбол выбрал ??
А Марио ???
Футбол выбрал ??