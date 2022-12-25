«Зенит» обменяет Юри Альберто на двух футболистов «Коринтианса»

1671945776

сегодня, 08:22

Нападающий «Зенита» перейдёт в «Коринтианс» на постоянной основе.

По данным источника, питерский клуб практически завершил сделку по обмену форварда. Взамен «сине-бело-голубые» получат защитника и полузащитника .

Юри Альберто не хочет возвращаться в «Зенит». Сейчас игрок выступает за «Коринтианс» на правах аренды.