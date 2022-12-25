Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

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сегодня, 00:53

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в соцсети подтвердил, что полузащитник покинет «Крылья Советов».

Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру.