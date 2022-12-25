Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в соцсети подтвердил, что полузащитник Сергей Пиняев покинет «Крылья Советов».
Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру.
Кроме того, Азаров выложил видео телефонного разговора с Пиняевым, где он благодарит игрока за выступления в составе «Крыльев Советов» и желает ему удачи в будущем. По данным СМИ, футболист продолжит карьеру в «Локомотиве».