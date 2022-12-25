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Губернатор Самарской области подтвердил уход Пиняева из «Крыльев Советов»

сегодня, 00:53

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на своей странице в соцсети подтвердил, что полузащитник Сергей Пиняев покинет «Крылья Советов».

Пока был в дороге, позвонил Сергей Пиняев. Из-за плотного рабочего графика практически не остаётся свободного времени, но успели с Сергеем переговорить. Удачи ему, пусть и дальше продолжает показывать достойную игру.

Кроме того, Азаров выложил видео телефонного разговора с Пиняевым, где он благодарит игрока за выступления в составе «Крыльев Советов» и желает ему удачи в будущем. По данным СМИ, футболист продолжит карьеру в «Локомотиве».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 02:58
Эх, всё-таки была надежда что останется. Но чуда не случилось...
Capral
Capral
сегодня в 01:14
протон, ты опять форсируешь события?! Ты уже отправил Локо в пердив? Смотри, как бы тебе не пришлось извиняться перед всеми, кого ты, уже успел обидеть...
minai
minai
сегодня в 01:06
Сергей Пиняев по нашим меркам очень хороший футболист, но переход в Локо - ошибка. Очень серьёзная ошибка.
протон
протон
сегодня в 00:56
Сложно Серёжке в РПЛ играть, решил парень отдохнуть в пердиве. Мы сами себе выбираем дороги. По ходу чел выбрал себе железнодорожный путь. Путь в тупик.
Гость
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