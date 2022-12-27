Пивной спонсор ЧМ в Катаре обратился в суд из-за запрета продажи алкоголя

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вчера, 15:57

Пивной спонсор чемпионата мира в Катаре хочет через суд возместить ущерб после запрета на продажу пива на стадионах.

Спонсор хочет потребовать 174 млн долларов — такая сумма исходит из стоимости контракта, расходов на производство, логистику.