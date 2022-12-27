Пивной спонсор ЧМ в Катаре обратился в суд из-за запрета продажи алкоголя

Пивной спонсор чемпионата мира в Катаре хочет через суд возместить ущерб после запрета на продажу пива на стадионах.
Спонсор хочет потребовать 174 млн долларов — такая сумма исходит из стоимости контракта, расходов на производство, логистику.
Кроме того, на следующий чемпионат мира может быть существенная скидка в размере 47 млн долларов. Стоимость контракта на ЧМ в Катаре составляла 75 млн долларов.
они с ума сошли.
они с ума сошли.
Думаю, что правовые последствия случившегося будут определяться тем, как стороны обозначили взаимную ответственность в договоре, содержание которого нам сейчас неизвестно....:(((... Хотя очевидно, что случившееся несет для ФИФА не только имущественный, но и определенные репутационные риски. Я бы не исключал вероятности, что компания Budweiser и FIFA придут к какому-то внесудебному соглашению (как мне кажется, что речь может идти как о полной или частичной компенсации убытков и упущенной выгоды Budweiser, так и, например, о предоставлении более выгодных условий для будущих контрактов...). Так что думаю в убытках никто не будет....:)))
Думаю, что правовые последствия случившегося будут определяться тем, как стороны обозначили взаимную ответственность в договоре, содержание которого нам сейчас неизвестно....:(((... Хотя очевидно, что случившееся несет для ФИФА не только имущественный, но и определенные репутационные риски. Я бы не исключал вероятности, что компания Budweiser и FIFA придут к какому-то внесудебному соглашению (как мне кажется, что речь может идти как о полной или частичной компенсации убытков и упущенной выгоды Budweiser, так и, например, о предоставлении более выгодных условий для будущих контрактов...). Так что думаю в убытках никто не будет....:)))