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Пивной спонсор ЧМ в Катаре обратился в суд из-за запрета продажи алкоголя

вчера, 15:57

Пивной спонсор чемпионата мира в Катаре хочет через суд возместить ущерб после запрета на продажу пива на стадионах.

Спонсор хочет потребовать 174 млн долларов — такая сумма исходит из стоимости контракта, расходов на производство, логистику.

Кроме того, на следующий чемпионат мира может быть существенная скидка в размере 47 млн долларов. Стоимость контракта на ЧМ в Катаре составляла 75 млн долларов.

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Источник: matchtv.ru
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Comentarios
Comentarios
вчера в 20:08
Пора переходить на квас
Dauletbek
Dauletbek ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 20:02
За то спиртное показывает истинное лицо того, кто сидит напротив)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:41
Катар в лёгкую заплатит и не поморщится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:04
Самое большее что может сделать в этом случае компания Budweiser , так это помахать рукой на свои вложения 👋👋👋Это Катар , детка. ☝️😉😂😂😂
sir_Alex
sir_Alex ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 16:40
Любой алкоголь губит. Алкоголь – это зло.
agb6ntrk5a76
agb6ntrk5a76
вчера в 16:40
Уже чемпионат забывается а они всё о своём, о пиве?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:27
LOpp
LOpp
вчера в 16:13
174 млн долларов за эту желтую ссан*ну?
они с ума сошли.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:10
Я не специалист в Юридической области и мне трудно рассуждать о перспективах спора. Понятно одно, что компания Budweiser претерпела значительные убытки, однако эти убытки связаны не с действиями ФИФА, а с публичным запретом, введенным властями Катара ( на что хозяева имели право и заранее всех предупредили).

Думаю, что правовые последствия случившегося будут определяться тем, как стороны обозначили взаимную ответственность в договоре, содержание которого нам сейчас неизвестно....:(((... Хотя очевидно, что случившееся несет для ФИФА не только имущественный, но и определенные репутационные риски. Я бы не исключал вероятности, что компания Budweiser и FIFA придут к какому-то внесудебному соглашению (как мне кажется, что речь может идти как о полной или частичной компенсации убытков и упущенной выгоды Budweiser, так и, например, о предоставлении более выгодных условий для будущих контрактов...). Так что думаю в убытках никто не будет....:)))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 16:06
Губит еще как губит. Не всех конечно но многих
Futurista
Futurista
вчера в 16:02
Со своим пивным уставом в чужой исламский монастырь)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:58
Губит людей не пиво.
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