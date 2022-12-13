Неймара оправдали по делу о мошенничестве

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сегодня, 14:50

Нападающий ПСЖ , а также другие обвиняемые по делу о мошенничестве, оправданы Испанским судом. Напомним, дело было заведено в связи с трансфером игрока из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

В качестве истца выступала бразильская фирма DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов «Сантоса» и «Барселоны» в том, что они умышленно скрыли стоимость его перехода, чтобы не пришлось выплачивать деньги DIS как владельцу части прав на футболиста.

В заявлении суда сказано, что факт того, что договор был фальшивым и обвиняемые имели злой умысел по отношению к DIS, не доказан. Изначально фирма DIS требовала для Неймара тюремного заключения сроком на 5 лет, но позднее вдвое сократила запрашиваемое наказание. Помимо Неймара, оправдан его отец, мать, бывший президент «Сантоса» Одилио Родригес и бывшие руководители «Барселоны» Сандро Розель и Хосеп Бартомеу.