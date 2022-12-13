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ГлавнаяНовостиСудыФранция. Лига 1 2022/2023

Неймара оправдали по делу о мошенничестве

сегодня, 14:50

Нападающий ПСЖ Неймар, а также другие обвиняемые по делу о мошенничестве, оправданы Испанским судом. Напомним, дело было заведено в связи с трансфером игрока из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году.

В качестве истца выступала бразильская фирма DIS, которая обвинила Неймара, его отца и бывших президентов «Сантоса» и «Барселоны» в том, что они умышленно скрыли стоимость его перехода, чтобы не пришлось выплачивать деньги DIS как владельцу части прав на футболиста.

В заявлении суда сказано, что факт того, что договор был фальшивым и обвиняемые имели злой умысел по отношению к DIS, не доказан. Изначально фирма DIS требовала для Неймара тюремного заключения сроком на 5 лет, но позднее вдвое сократила запрашиваемое наказание. Помимо Неймара, оправдан его отец, мать, бывший президент «Сантоса» Одилио Родригес и бывшие руководители «Барселоны» Сандро Розель и Хосеп Бартомеу.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:31
Судья после вылета Бразилии в 1/4 финала при оглашении приговора в конце произнёс о одну фразу и решил оправдать Неймара:
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 14:57
Всё... Теперь он чемпион... Но не мира..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:51
Он белый и пушистый...
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