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ГлавнаяНовостиСудыИталия. Серия А 2022/2023

Прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса»

сегодня, 15:27

«Ювентусу», а также бывшему руководству итальянского клуба предстоит принять участие в судебном разбирательстве.

Сообщается, что прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений лицам, которые ранее находились в составе руководства «бьянконери». Среди таковых обозначены: экс-президент клуба Андреа Аньелли, бывший вице-президент Павел Недвед, экс-генеральный директор Маурицио Арривабене, а также Фабио Паратичи, который в прошлом году ушел из «Ювентуса», а сейчас занимает пост спортивного директора в «Тоттенхэме». Всего под следствием находятся 16 физических и юридических лиц, сам «Ювентус» как клуб также входит в этот перечень. Еще в прошлом месяце фигуранты списка получили уведомления о нахождении под следствием. Сообщается, что ордер на арест вышеназванных лиц власти Турина уже подготовили.

Слушание должно состояться в пределах ближайших 30 дней. Судья назначит дату в течение 5 дней. Далее будет принято решение о начале судебного разбирательства. Следующее собрание акционеров «Ювентуса» должно состояться 18 января. Дата возможного судебного разбирательства будет объявлена до этого собрания, на котором назовут новый состав совета директоров.

Клубу грозит штраф в размере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Фигурантам дела может грозить штраф в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро и/или лишение свободы на срок от 1 до 8 лет.

Ранее руководство «Ювентуса» ушло в отставку. Расследование прокуратурой фактов нарушения отчетности и проблемы с утверждением бюджета являются предполагаемыми причинами такого решения. «Ювентус» обвиняют в завышении трансферной стоимости футболистов, сокрытии истинного размера зарплат игроков, а также занижении данных о расходах на персонал клуба.

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Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10
сегодня в 20:36
    Zhgoon
    Zhgoon
    сегодня в 20:11
    Да ничего не будет. Штраф в пять сотен косарей заплатят, извинятся может в соцсетях и все.
    протон
    протон
    сегодня в 19:52
    Небыло ни разу, и вот опять
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 19:15
    Старушка иногда вспоминает что "Cosa Nostra" - наше дело, наш бизнес.
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 17:30
    Вопрос: Как делать деньги на футболе?
    Ответ: ... в том числе: "завышении трансферной стоимости футболистов, сокрытии истинного размера зарплат игроков, а также занижении данных о расходах на персонал клуба" ))
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Andrei Galash (раскрыть)
    сегодня в 16:54
    Поменяют полосы с вертикальных на горизонтальные)
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс ответ witynchik (раскрыть)
    сегодня в 16:39
    Полностью согласен!
    Джиперс Криперс
    Джиперс Криперс
    сегодня в 16:39
    Ювентус можно опять отправить в Серию Б, а лучше - в Серию С
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 16:36
    Эх, не к добру эти футболки в черную полосочку...
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 16:17
    Штаф?! Как-то лояльно. Только пяти летнее очищение Серией С может дряхлую пенсионерку вразумить
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 16:12
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 16:00
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 15:31
    Вот и скандальчик созрел в Италии.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 15:28
    Тут к гадалке не ходи, ясно что откупятся.
    Гость
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