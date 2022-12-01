Прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса»

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сегодня, 15:27

«Ювентусу», а также бывшему руководству итальянского клуба предстоит принять участие в судебном разбирательстве.

Сообщается, что прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений лицам, которые ранее находились в составе руководства «бьянконери». Среди таковых обозначены: экс-президент клуба , бывший вице-президент , экс-генеральный директор Маурицио Арривабене, а также Фабио Паратичи, который в прошлом году ушел из «Ювентуса», а сейчас занимает пост спортивного директора в «Тоттенхэме». Всего под следствием находятся 16 физических и юридических лиц, сам «Ювентус» как клуб также входит в этот перечень. Еще в прошлом месяце фигуранты списка получили уведомления о нахождении под следствием. Сообщается, что ордер на арест вышеназванных лиц власти Турина уже подготовили.

Слушание должно состояться в пределах ближайших 30 дней. Судья назначит дату в течение 5 дней. Далее будет принято решение о начале судебного разбирательства. Следующее собрание акционеров «Ювентуса» должно состояться 18 января. Дата возможного судебного разбирательства будет объявлена до этого собрания, на котором назовут новый состав совета директоров.

Клубу грозит штраф в размере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Фигурантам дела может грозить штраф в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро и/или лишение свободы на срок от 1 до 8 лет.

Ранее руководство «Ювентуса» ушло в отставку. Расследование прокуратурой фактов нарушения отчетности и проблемы с утверждением бюджета являются предполагаемыми причинами такого решения. «Ювентус» обвиняют в завышении трансферной стоимости футболистов, сокрытии истинного размера зарплат игроков, а также занижении данных о расходах на персонал клуба.