Эквадор лишится трёх очков в квалификации к ЧМ-2026

Сборная Эквадора лишится трёх очков на старте квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что игрок национальной команды Байрон Кастильо имел право выступать за сборную Эквадора. Тем не менее эквадорская футбольная федерация должна будет заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (примерно 101,58 тысяч долларов) за подделку документов игрока.
Эквадорцы сыграют на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где встретятся с командой-хозяйкой турнира — Катаром, а также Сенегалом и Нидерландами.