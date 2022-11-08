Эквадор лишится трёх очков в квалификации к ЧМ-2026

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сегодня, 21:54

Сборная Эквадора лишится трёх очков на старте квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) постановил, что игрок национальной команды имел право выступать за сборную Эквадора. Тем не менее эквадорская футбольная федерация должна будет заплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков (примерно 101,58 тысяч долларов) за подделку документов игрока.

Эквадорцы сыграют на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где встретятся с командой-хозяйкой турнира — Катаром, а также Сенегалом и Нидерландами.