На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд за инцидент с котом

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вчера, 17:15

Группа неправительственных организаций (НПО) вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии подали в суд на Бразильскую футбольную конфедерацию (CFB) за инцидент с котом во время ЧМ -2022.

Во время пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Хорватией пресс-атташе сборной Бразилии сбросил на пол забравшегося на стол кота.

Как сообщается, иск подан на сумму 1 млн реалов, что эквивалентно примерно 200 тысячам долларов. Истцы потребовали публичных извинений от CFB и проведения обучающих занятий по охране окружающей среды и уходу за животными для всех работников организации.