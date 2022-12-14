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На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд за инцидент с котом

вчера, 17:15

Группа неправительственных организаций (НПО) вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии подали в суд на Бразильскую футбольную конфедерацию (CFB) за инцидент с котом во время ЧМ-2022.

Во время пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Хорватией пресс-атташе сборной Бразилии сбросил на пол забравшегося на стол кота.

Как сообщается, иск подан на сумму 1 млн реалов, что эквивалентно примерно 200 тысячам долларов. Истцы потребовали публичных извинений от CFB и проведения обучающих занятий по охране окружающей среды и уходу за животными для всех работников организации.

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Перевод с elgrafico.com.ar
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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:30
Кот действия его защитников не оценил, потому что ему ничего от этой акции не достанется.
протон
протон
вчера в 21:32
Брать за шкирку - это естественное действие в мире животных просите Вы?
Взрослым котам это больно, их надо под передние лапы прихватывать.
И самое удивительное в этой истории что этот поступок совершил пресс атташе, не какой ни будь работник персонала, а пресс атташе, человек который отвечает за имидж команды, за связь между командой и фанатами и всё это транслировалось по всему миру вот и резонанс.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:54, ред.
- Вот это удачно мы замутили с пресс-конференцией!
- Да, миллионов реалов нам не помешает!
- Надо думать, где ещё лохов можно кинуть...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:02
Это уже перегиб!
А вдруг кот был заразным? Например переносчик токсокплазмоза?
Futurista
Futurista
вчера в 17:28
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22, ред.
Кота взяли за шкирку, кот взял их за яйца....а коты мстительные...:)))))

Нормальное поведение, в капиталистическом обществе все определяется деньгами. К коту было применено насилие - будьте добры расплатитесь. В конце концов не надо на ответственную общественную работу нанимать идиотов. Кота можно было взять на руки и отпустить на пол или даже просто аккуратно рукой подвинуть, тем самым вынудить спрыгнуть. Все, никакого негатива.

И самое удивительное в этой истории что этот поступок совершил пресс атташе, не какой-нибудь работник персонала, а пресс-атташе, человек который отвечает за имидж команды, за связь между командой и фанатами.
Гость
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