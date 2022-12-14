На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд за инцидент с котом

Группа неправительственных организаций (НПО) вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии подали в суд на Бразильскую футбольную конфедерацию (CFB) за инцидент с котом во время ЧМ-2022.
Во время пресс-конференции перед матчем 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с Хорватией пресс-атташе сборной Бразилии сбросил на пол забравшегося на стол кота.
Как сообщается, иск подан на сумму 1 млн реалов, что эквивалентно примерно 200 тысячам долларов. Истцы потребовали публичных извинений от CFB и проведения обучающих занятий по охране окружающей среды и уходу за животными для всех работников организации.
Нормальное поведение, в капиталистическом обществе все определяется деньгами. К коту было применено насилие - будьте добры расплатитесь. В конце концов не надо на ответственную общественную работу нанимать идиотов. Кота можно было взять на руки и отпустить на пол или даже просто аккуратно рукой подвинуть, тем самым вынудить спрыгнуть. Все, никакого негатива.
И самое удивительное в этой истории что этот поступок совершил пресс атташе, не какой-нибудь работник персонала, а пресс-атташе, человек который отвечает за имидж команды, за связь между командой и фанатами.
Нормальное поведение, в капиталистическом обществе все определяется деньгами. К коту было применено насилие - будьте добры расплатитесь. В конце концов не надо на ответственную общественную работу нанимать идиотов. Кота можно было взять на руки и отпустить на пол или даже просто аккуратно рукой подвинуть, тем самым вынудить спрыгнуть. Все, никакого негатива.
И самое удивительное в этой истории что этот поступок совершил пресс атташе, не какой-нибудь работник персонала, а пресс-атташе, человек который отвечает за имидж команды, за связь между командой и фанатами.
- Да, миллионов реалов нам не помешает!
- Надо думать, где ещё лохов можно кинуть...
- Да, миллионов реалов нам не помешает!
- Надо думать, где ещё лохов можно кинуть...
Взрослым котам это больно, их надо под передние лапы прихватывать.
И самое удивительное в этой истории что этот поступок совершил пресс атташе, не какой ни будь работник персонала, а пресс атташе, человек который отвечает за имидж команды, за связь между командой и фанатами и всё это транслировалось по всему миру вот и резонанс.
Взрослым котам это больно, их надо под передние лапы прихватывать.
И самое удивительное в этой истории что этот поступок совершил пресс атташе, не какой ни будь работник персонала, а пресс атташе, человек который отвечает за имидж команды, за связь между командой и фанатами и всё это транслировалось по всему миру вот и резонанс.