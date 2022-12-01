Шакира и Пике оформили соглашение об опеке над детьми

Шакира и ее бывший партнер Жерар Пике оформили соглашение об опеке над своими детьми в суде.
Бывшая пара подписала сделку в Барселоне после 12-часовой встречи с адвокатами, входя и выходя из суда по отдельности в четверг в сопровождении своих юристов.
В совместном заявлении 45-летняя Шакира и 35-летний Пике заявили о том, что их дети были главным приоритетом.
Наша единственная цель — обеспечить им максимальную безопасность и защиту.
Мы ценим проявленный интерес и надеемся, что дети смогут продолжить свою жизнь с необходимой конфиденциальностью в безопасной и спокойной обстановке.
Пара была в суде, чтобы ратифицировать соглашение об опеке над детьми, которое они подписали в прошлом месяце, в результате чего Шакира переедет в Майами со своими детьми.