Шакира и Пике оформили соглашение об опеке над детьми

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вчера, 23:37

Шакира и ее бывший партнер оформили соглашение об опеке над своими детьми в суде.

Бывшая пара подписала сделку в Барселоне после 12-часовой встречи с адвокатами, входя и выходя из суда по отдельности в четверг в сопровождении своих юристов.

В совместном заявлении 45-летняя Шакира и 35-летний Пике заявили о том, что их дети были главным приоритетом.

Наша единственная цель — обеспечить им максимальную безопасность и защиту. Мы ценим проявленный интерес и надеемся, что дети смогут продолжить свою жизнь с необходимой конфиденциальностью в безопасной и спокойной обстановке.

Пара была в суде, чтобы ратифицировать соглашение об опеке над детьми, которое они подписали в прошлом месяце, в результате чего Шакира переедет в Майами со своими детьми.