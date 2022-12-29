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В возрасте 82 лет умер «король футбола» Пеле

вчера, 22:07

Сегодня, 29 декабря, на 83-м году жизни умер легендарный нападающий сборной Бразилии Пеле.

Его агент Джо Фрага подтвердил смерть «короля футбола». Пеле был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Недавно врачи сообщили об ухудшении состояния. Пеле был вынужден встретить Рождество в больнице. Состояние легенды постепенно ухудшалось, сегодня он скончался.

Пеле является единственным футболистом, три раза становившимся чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 году). Он — участник четырёх чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970. Пеле — лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле — второй футболист в XX веке.

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