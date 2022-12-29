В возрасте 82 лет умер «король футбола» Пеле

1672340831

вчера, 22:07

Сегодня, 29 декабря, на 83-м году жизни умер легендарный нападающий сборной Бразилии .

Его агент Джо Фрага подтвердил смерть «короля футбола». Пеле был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Недавно врачи сообщили об ухудшении состояния. Пеле был вынужден встретить Рождество в больнице. Состояние легенды постепенно ухудшалось, сегодня он скончался.