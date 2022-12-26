Состояние Пеле продолжает ухудшаться. Он прощается с семьёй

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вчера, 21:10

Состояние легендарного бразильского футболиста ухудшается.

Об этом сообщил бизнесмен Франк Халид:

Пеле прощается с семьёй и друзьями, находясь на больничной койке. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что его состояние ещё больше ухудшается.

Пеле был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Недавно врачи сообщили об ухудшении состояния. Пеле был вынужден встретить Рождество в больнице.