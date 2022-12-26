Состояние Пеле продолжает ухудшаться. Он прощается с семьёй

Состояние легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшается.
Об этом сообщил бизнесмен Франк Халид:
Пеле прощается с семьёй и друзьями, находясь на больничной койке. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что его состояние ещё больше ухудшается.
Пеле был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Недавно врачи сообщили об ухудшении состояния. Пеле был вынужден встретить Рождество в больнице.
Всё в руках Всевышнего.
Всё в руках Всевышнего.
Здоровья легенде
Здоровья легенде
А еще кофе Пеле. Самые лучшие пепельницы и банки для шурупов. Почти у всех были
А еще кофе Пеле. Самые лучшие пепельницы и банки для шурупов. Почти у всех были