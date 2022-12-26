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Состояние Пеле продолжает ухудшаться. Он прощается с семьёй

вчера, 21:10

Состояние легендарного бразильского футболиста Пеле ухудшается.

Об этом сообщил бизнесмен Франк Халид:

Пеле прощается с семьёй и друзьями, находясь на больничной койке. Легенда футбола медленно проигрывает битву с раком, семья говорит, что его состояние ещё больше ухудшается.

Пеле был госпитализирован 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Недавно врачи сообщили об ухудшении состояния. Пеле был вынужден встретить Рождество в больнице.

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Перевод с твиттер бизнесмена Франка Халида Фото: Твиттер бизнесмена Франка Халида
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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:13
А я его игру видел воочию в Лужниках 4 июля 1965 года.Он тогда размазал Воронина по всему полю,да ещё коротконогий Гарринча добавил по бровке.Дай Бог ему здоровья и спокойного упокоения!Величайший был футболист!Не то,что нынешние моськи.
Знатог
Знатог
сегодня в 11:33
Дотянуть до Нового Года.
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:31
Очень жаль, уходит легенда......
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 07:53
No Comments.🥺.
d1metras
d1metras
сегодня в 04:11
Жаль конечно..Но похоже добавленное время к его матчу подходит к концу..Сборная Бразилии времён Пеле была образцом футбола...Печально что нынешние узколобые школотроны кроме своих Месси и Роналду ничего не видят...
протон
протон ответ Марид Исмаилов (раскрыть)
сегодня в 02:18
А в чем не прав оппонент?
minai
minai
сегодня в 00:47
Жаль, но похоже, подходит к концу второй тайм.
Всё в руках Всевышнего.
Марид Исмаилов
Марид Исмаилов ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:42
а зачем сюда попали ? лучше бы у него остались
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:25, ред.
король школьников разве что появился, а королей футбола не меняли и новых пока не ждем, а гном закончился в году так 13том
Здоровья легенде
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:16
Дай Бог ему здоровья. Но раз дела плохи, то что поделать. Хорошо что он продержался и это не случилось во время ЧМ, иначе праздник футбола был бы омрачен. Большинство из нас не застало его игру. Но его участие в жизни футбола мы видели все.
А еще кофе Пеле. Самые лучшие пепельницы и банки для шурупов. Почти у всех были
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:47
Воистину, мы все принадлежим Всевышнему, воистину к Нему наше возвращение.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:33
Держись, Король! Весь футбольный мир с тобой 💪
DXTK
DXTK
вчера в 22:33
Конечно плохо стало, узнав, что появился новый король футболе Лионель Месси, который привел Аргентину к титулу ЧМ, это же не бездарь Неймар и переоцененная сборная Бразилия.
True Story
True Story
вчера в 22:27
Здоровья Пеле, но как-никак ему уже 82 года, в России мужики вообще редко доживают до такого возраста
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 22:20
Каждый день сотни тысяч людей умирают от рака. Не он первый и не он последний.
Djebrael
Djebrael
вчера в 22:02
ЗДОРОВЬЯ !!!!!.... давай сделай невозможное, как делал на поле с мячом!!!!!!!!!!!!!!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:01
Для любого человека лучше умереть, чем лежать на койке в памперсе. Коварная болезнь, забирает всех начиная с детей. Всем здоровья!
Agamaga........
Agamaga........ ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:58
Про них кроме тебя здесь никто не написал
протон
протон
вчера в 21:55
К сожалению смерть не смотрит на регалии. И вообще не выбирает. Великий ты человек, или просто живёшь своей жизнью. Приходит момент когда никто и ничего не может изменить. Пеле в серьёзном возрасте уже. Да и болезнь жуткая. Скорее всего это последние дни великого бразильца.....
Gahi
Gahi
вчера в 21:51
Держись Король 👑 это самый трудный матч, ты как никто другой знаешь вкус победы.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:50
Ничего нет хуже медленной смерти. Я на своего деда так смотрел в течение года
Tostao
Tostao
вчера в 21:42
Очень жаль... Настоящий КОРОЛЬ!
LOpp
LOpp
вчера в 21:35
Держись, Король футбола!
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:27
Уходит ЭПОХА футболистов открывших нам безумный футбол . И не пиликайте мне тут про флумесси и геморкристи. Не нужно тут про двух петушаговых дегениратов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:22
Он Лучший из мира футбола . Жаль
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 21:17
Верим в лучшее...
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 21:15
Одна из худших новостей,уходяшего года!!!
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