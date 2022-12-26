Карьера Де Хеа – трагедия. Вместо побед в ЛЧ и на ЧМ готовится играть за «Бетис»

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вчера, 14:39

Мифический факс и реальный Вудворд сломали таланту жизнь.

Талант масштаба Нойера и Касильяса

Поначалу в МЮ у Де Хеа были помарки, на которые фанаты, привыкшие к ван дер Сару, реагировали жестко. Но сэр Алекс Фергюсон успокаивал – был уверен, что Давид заиграет. В отличие от большинства коллег по МЮ , испанец застал последний чемпионский сезон. А если вспоминать молодого голкипера «Атлетико», а затем английского клуба, то перед глазами талант. Грустно, что его время уходит.

Собирался стать наследником Касильяса в сборной, а сыграл лишь 45 матчей вместо ста сорока. Давид мог перейти в «Реал», где выиграл бы Лигу чемпионов вместо Наваса и Куртуа. Де Хеа мог оказаться основным голкипером ПСЖ , там ведь играл в основе крепкий и средний Трапп. Также у испанца был шанс оказаться в «Ювентусе» еще до заката эры Аньелли, отхватив побед как минимум в Серии А.

Но нет, фантастически одаренный вратарь с реакцией на линии, умением летать высоко, «замирать в воздухе», как Петер Шмейхель, не перерос минусы и не убил тараканы в голове. Давид не научился играть ногами, как Эдерсон, не умеет отражать пенальти так круто, как Ханданович. По значимости в мире вратарей Де Хеа не стал Буффоном, Каном и Касильясом, хотя исходные данные у него великолепные.

Впустую тратит десятый сезон подряд

В МЮ хватало великолепных вратарей. Например, Грегг из Северной Ирландии не только тащил мертвые мячи, но и проявил себя во время Мюнхенской катастрофы. Именно здоровяк Гарри вытащил из горящего самолета Чарльтона и еще нескольких напарников, главного тренера Басби, беременную жену югославского дипломата и его маленькую дочь Весну. Страшная зима в карьере Грегга сменилась счастливым летом.

На ЧМ -58 северный ирландец опередил Яшина по дороге в символическую сборную турнира. Затем был период Степни – стабильного голкипера, хотя ниже классом, чем Бэнкс. А большие успехи Фергюсона тесно связаны с огромной фигурой Петера Шмейхеля. После сложных поисков – Бартез заменой датчанину не стал, вышли на длинного Эдвина ван дер Сара, с которым снова выиграли АПЛ и Лигу чемпионов.

Затем выбрали Де Хеа. Вот только после прощального чемпионского сезона с Фергюсоном испанец десять сезонов подряд проигрывает в АПЛ . Давид потерял место в основе сборной Испании после ЧМ -2018. В Катар ни его, ни Кепу не взяли. Если вспомнить, как испанец играл во многих решающих матчах – например, кубковых поединках против «Севильи», «Челси» и «Вильярреала», то понятна логика Луиса Энрике.

У Давида есть нервозность, хотя она не отменяет работу обороны МЮ . Ван дер Сара охраняли Видич и Фердинанд, а не Магуайр. Де Хеа стоило уйти, а вместо этого продался Вудворду. Безумный контракт приковал к тлеющему аду, в котором почти десять лет живет МЮ . К лидерским качествам Давида тоже есть вопросы. Например, на правах ветерана мог влиять на ситуацию с Роналду, но был немым наблюдателем.

Упустил возможность стать легендой

Фанаты МЮ стараются запастись терпением и верой, что впереди обязательно чемпионства и победа в ЛЧ , а не поражения в ЛЕ . Но у Давида Де Хеа одна жизнь. Его карьера близится к завершению. Голкиперу тридцать два года, вряд ли планирует играть до сорока. Тен Хаг сомневается в будущем испанца в воротах МЮ , подписал Дубравку, ищет другого вратаря. Де Хеа остался голкипером для плохих времен.

Когда МЮ смотрелся ужасно, то были великолепные отрезки у Давида. Но и для сборной Испании, где нужно быть скалой, в сторону которой дважды за игру летит мяч, и для клуба Де Хеа не стал лидером чемпионских времен. Вратарь не играл так, как одиозный Мартинес в решающих матчах ЧМ -2022. Странно, что Эмилиано не подсказали, как себя вести, но и Де Хеа никто не подсказал, когда стоило убежать из МЮ .

В ПСЖ , «Реале» и «Ювентусе», если бы ушел лет пять-семь назад, мог стать легендой. Сейчас песенка, скорее всего, спета. Если далеко не чемпионский МЮ тен Хага не хочет связывать будущее с Де Хеа, то зачем «Ювентусу», где геройский Щесны, нестабильный испанец? «Реалу» тоже не нужна замена для крутого Куртуа. Из реалистичных сценариев середняк Ла Лиги, но это трофейный тупик и закат.

Вряд ли хватит сил на решающий рывок

Спасет только сказочный сценарий. Тен Хаг вдруг начинает строить оборону вокруг Де Хеа. МЮ вдруг в будущем сезоне идет на вершине АПЛ . Новый тренер сборной Испании оставляет в запасе Симона, Де Хеа тащит, а «Красная Фурия» выигрывает Евро-2024. Но скорее тен Хаг убедит всех в МЮ , что пора расставаться с высокооплачиваемым игроком, чей контракт заканчивается ближайшим летом.

Есть опция продления на год, но ее могут не активировать. А ведь в 2015-м Де Хеа был без минуты вратарем «Реала». Наваса отправляли в МЮ , но Перес решил поторговаться. В итоге затянули настолько, что клубы обвиняли друг друга, а в прессе появилась история о сломанном факсе. Скорее всего, это выдумка. Но Давиду стоило разозлиться на Вудворда и Переса, ведь устроили цирк вместо трансфера.

Де Хеа взял деньги, пожалел, пережил депрессивные эпизоды, часто проигрывал, порой жестко ошибался и устал от этого в МЮ . Жаль, что так сложилось. Не один раз испанец мог уйти как свободный агент или за деньги. Но не нашлось рядом человека, который объяснил бы, что если хочешь стать легендой, то беги из МЮ Вудворда. И за Испанию не наигрался, хотя на четыре года моложе Льориса.