Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения клуба

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вчера, 23:52

Сегодня, 29 декабря, из жизни ушёл легендарный .

Семья «короля футбола» попросит «Сантос», за который нападающий выступал 18 лет, вывести 10-й номер из обращения. В скором времени соответствующий запрос будет направлен в клуб.

Сейчас под 10-м номером за «Сантос» играет .