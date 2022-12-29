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Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения клуба

вчера, 23:52

Сегодня, 29 декабря, из жизни ушёл легендарный Пеле.

Семья «короля футбола» попросит «Сантос», за который нападающий выступал 18 лет, вывести 10-й номер из обращения. В скором времени соответствующий запрос будет направлен в клуб.

Сейчас под 10-м номером за «Сантос» играет Йеферсон Сотельдо.

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протон
протон
сегодня в 00:53
Пеле был первым, кто сделал десятый номер особенным в футболе, в этом плане Неймар был прав. Если прямо сейчас включить игру двух абсолютно неизвестных вам команд - "десятки" первыми обратят ваше внимание, просто потому, что подразумевается, что под этим номером играет главная звезда команды, и это - наследие Пеле.

По-моему в этом и выражено почтение легенде - все последующие поколения действительно легендарных футболистов, включая Марадону, Платини, Месси, Баджо, Матеуса, Зидана, Роналдиньо, Тотти, Модрича и прочих, гордились огромной честью носить "десятку". Выводить её из обращения абсолютно не нужно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:49, ред.
Мне посчастливилось вживую видеть игру Эдсона Арантеса де Насименто (Пеле) В Москве в товарищеский игре в 60-х годах сб. СССР сб. Бразилии. Кудесники выиграли легко и красиво 3:0 Против Пеле играл Валерий Воронин и ничего не мог противопоставить Пеле. Память об этом Кудеснике футбола навсегда
Гость
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