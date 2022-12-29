Семья Пеле попросит «Сантос» вывести 10-й номер из обращения клуба

Сегодня, 29 декабря, из жизни ушёл легендарный Пеле.
Семья «короля футбола» попросит «Сантос», за который нападающий выступал 18 лет, вывести 10-й номер из обращения. В скором времени соответствующий запрос будет направлен в клуб.
Сейчас под 10-м номером за «Сантос» играет Йеферсон Сотельдо.
По-моему в этом и выражено почтение легенде - все последующие поколения действительно легендарных футболистов, включая Марадону, Платини, Месси, Баджо, Матеуса, Зидана, Роналдиньо, Тотти, Модрича и прочих, гордились огромной честью носить "десятку". Выводить её из обращения абсолютно не нужно.
По-моему в этом и выражено почтение легенде - все последующие поколения действительно легендарных футболистов, включая Марадону, Платини, Месси, Баджо, Матеуса, Зидана, Роналдиньо, Тотти, Модрича и прочих, гордились огромной честью носить "десятку". Выводить её из обращения абсолютно не нужно.