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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияКипр. Первый дивизион 2022/2023

Кокорин подарил Радимову футболку «Ариса»

сегодня, 10:56

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин подарил экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову футболку кипрской команды.

«Арис» в своём телеграм-канале опубликовал ролик, в котором Кокорин сказал:

Хочу передать привет и свою майку в подарок моему любимому тренеру — Владиславу Радимову. Питер, большой привет! Это майка отправляется отсюда к вам.

Вскоре последовал ответ от Радимова:

Саня, спасибо! Майка доехала. С этого момента «Арис» стал моей любимой командой. Будем за вас болеть.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:58
Два мутных персонажа.
Пусть хоть себя друг другу подарят - неинтересно )
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:36
Подарок на Новый год.
Boricku
Boricku
сегодня в 12:13
Кокоринча - красава, забивака !
75pek6mq2q4p
75pek6mq2q4p
сегодня в 11:53
Это самый важный подарок к Новому году Радимову
Djebrael
Djebrael
сегодня в 11:34
А что взамен Радимов подарит????... футболку Зенита?...:))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:17
Интересно, фиорентиновскую майчонку тоже подогнал?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:09
Самое главное что все остались довольны
ДСА
ДСА
сегодня в 11:01
Такой футболки у Радимова в коллекции точно не было.
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