Кокорин подарил Радимову футболку «Ариса»

1672300595

сегодня, 10:56

Нападающий «Ариса» подарил экс-футболисту «Зенита» футболку кипрской команды.

«Арис» в своём телеграм-канале опубликовал ролик, в котором Кокорин сказал:

Хочу передать привет и свою майку в подарок моему любимому тренеру — Владиславу Радимову. Питер, большой привет! Это майка отправляется отсюда к вам.

Вскоре последовал ответ от Радимова: