Кокорин подарил Радимову футболку «Ариса»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин подарил экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову футболку кипрской команды.
«Арис» в своём телеграм-канале опубликовал ролик, в котором Кокорин сказал:
Хочу передать привет и свою майку в подарок моему любимому тренеру — Владиславу Радимову. Питер, большой привет! Это майка отправляется отсюда к вам.
Вскоре последовал ответ от Радимова:
Саня, спасибо! Майка доехала. С этого момента «Арис» стал моей любимой командой. Будем за вас болеть.
Пусть хоть себя друг другу подарят - неинтересно )
Пусть хоть себя друг другу подарят - неинтересно )