Эмилиано Мартинес сделал татуировку с Кубком мира на ноге

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира 2022 года.
Голкипер набил изображение с Кубком мира на левой ноге.
Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти).
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира 2022 года.
Голкипер набил изображение с Кубком мира на левой ноге.
Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти).
Я выиграл ЛЧ....Хм.....тату....Блиииин!!! набью на всю ногу изображение кубка ЛЧ!!!!!
Ипать я гений!!!
Скучаю по временам когда люди просто ставили на полку копию приза. И им не нужно было перед собой постоянно видеть картинку того, что они выиграли.
Я выиграл ЛЧ....Хм.....тату....Блиииин!!! набью на всю ногу изображение кубка ЛЧ!!!!!
Ипать я гений!!!
Скучаю по временам когда люди просто ставили на полку копию приза. И им не нужно было перед собой постоянно видеть картинку того, что они выиграли.
жаловаться к сексопатологу.
- Да вы напрасно расстраиваетесь, батенька, - говорит тот. - Он еще вполне
приличных размеров. Только что это на нем за татуировка - "ля"?
- Эх, доктор, это все, что осталось от полной надписи: "Морской привет
доблестным защитникам Балтики от славных моряков Севастополя!"
жаловаться к сексопатологу.
- Да вы напрасно расстраиваетесь, батенька, - говорит тот. - Он еще вполне
приличных размеров. Только что это на нем за татуировка - "ля"?
- Эх, доктор, это все, что осталось от полной надписи: "Морской привет
доблестным защитникам Балтики от славных моряков Севастополя!"
Вклад Мартинеса в победу Аргентины ничуть не меньше Месси - вытащил две серии пенальти + супер сейв в конце доп. времени в финале. Может исколоться весь - заслужил
Вклад Мартинеса в победу Аргентины ничуть не меньше Месси - вытащил две серии пенальти + супер сейв в конце доп. времени в финале. Может исколоться весь - заслужил