Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЧемпионат мира 2022

Эмилиано Мартинес сделал татуировку с Кубком мира на ноге

вчера, 22:52
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира 2022 года.

Голкипер набил изображение с Кубком мира на левой ноге.

Аргентина победила Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти).

Эмилиано Мартинес сделал татуировку с Кубком мира на ноге

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Венгер посетил матч «Арсенала» впервые после ухода из клуба
Вчера, 23:24
Ди Мария не закончит карьеру в сборной. Месси поддерживает это решение
24 декабря
Месси предложили 1 млн долларов в обмен на накидку с финала чемпионата мира
24 декабря
Бывший тренер «Баварии» Юпп Хайнкес перенёс операцию на сердце
24 декабря
Роналду опубликовал первое фото после окончания ЧМ-2022
22 декабря
Именем Скалони назовут улицу в его родном городе
22 декабря
Сортировать
Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:52
Он и так постоянно исколотый ходит, по всей видимости. Надо бы его на допинг и запрещённые вещества проверять почаще.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:42
Я выиграл кубок мира...Хм....тату....Блиииин!!!!! набью на всю ногу изображение кубка мира!!! Ипать я гений!! Ди Мария, отдашь эскиз?

Я выиграл ЛЧ....Хм.....тату....Блиииин!!! набью на всю ногу изображение кубка ЛЧ!!!!!
Ипать я гений!!!

Скучаю по временам когда люди просто ставили на полку копию приза. И им не нужно было перед собой постоянно видеть картинку того, что они выиграли.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:37
Да почему все тату в честь побед у футболистов такие всратые!??!
sir_Alex
sir_Alex ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 06:22
Мужчина попал в катастрофу, лишился части детородного органа. Приходит
жаловаться к сексопатологу.
- Да вы напрасно расстраиваетесь, батенька, - говорит тот. - Он еще вполне
приличных размеров. Только что это на нем за татуировка - "ля"?
- Эх, доктор, это все, что осталось от полной надписи: "Морской привет
доблестным защитникам Балтики от славных моряков Севастополя!"
hvpcj6zzbc52
hvpcj6zzbc52
сегодня в 05:15
И с перчаткой между ног.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:28
Теория Дарвина, но только наоборот…
протон
протон
сегодня в 00:06
Вы вообще понимаете, что далеко не именитый вратарь стал чемпионом мира при чем внес весомый вклад? Стать чемпионом мира это величайшее достижение для любого футболиста! Сколько звезд остались без этого титула? Он в стране национальный герой и всегда им будет. Хоть выйдет всем показывать 54, сделает 10 кукол с Мбаппе, он герой.
Вклад Мартинеса в победу Аргентины ничуть не меньше Месси - вытащил две серии пенальти + супер сейв в конце доп. времени в финале. Может исколоться весь - заслужил
Boricku
Boricku
вчера в 23:47
Полный неадекват гнать и на дискву посадить
Boricku
Boricku
вчера в 23:46
Тоту на пенисе с перчядкоми лудшыму воротнику зделыет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
Мартинес, как никто другой знает, что ЧМ выиграть в десять раз проще чем АПЛ
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:18
Это так оригинально…да и мало ли, забудет, что выиграл турнир.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 23:05
Страшно представить, на каком месте Имбецилиано Мартинес сделает татуировку с призом лучшему вратарю Чемпионата Мира...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:58
Ну всё, понеслась мода . Все на тату , строго по записи , соблюдайте очередь !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 