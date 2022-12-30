РФС создал рабочую группу по возвращению к международным матчам

РФС создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных России к международным встречам. В данную группу пригласили УЕФА и МОК . Об этом рассказал президент РФС .

Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию. После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС , плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК .