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РФС создал рабочую группу по возвращению к международным матчам

вчера, 16:48

РФС создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных России к международным встречам. В данную группу пригласили УЕФА и МОК. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.

Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию. После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК.

Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников. Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля. Скоро мы решим, кто именно — мы или УЕФА — предложим войти в группу представителям из МОК или ФИФА.

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Все комментарии
MikeSevas
MikeSevas
вчера в 23:41
Пока не разберемся с Украиной, незачем даже что либо создавать или пытаться что-то изменить . Кроме унижения лишний раз ничего не получим . Мазохисты у нас в РФС ,по крайней мере лучше бы признали Крым -российским по настоящему и все бы увидели крымские клубы в российской футбольной лиге. А пока только все на бумаге и одно словоблудие. А ведь прошло уже 9 лет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:00
Занимайтесь своей внутренней кухней. Развивайте росфутбол и смотреть туда, где тебя щелкнут по носу, или по лбу, унизительно. Времена другие и покупать игроков за 150 млн руб, это вакханалия, или пир во время чумы.
Будущее решается на других полях от этого зависит судьба страны, а вместе с ним и футбола, спорта в стране.
Ali barca
Ali barca
вчера в 20:28
У вас идёт в*йна зачем вам футбол.Прекратите воевать и будем вам футбол. Толку от этой группы
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 20:12, ред.
В любой непонятной ситуации создавай рабочую группу. Узнаю наш родной подход: ничего не умеешь и не можешь - создай рабочую группу. Тогда если спросят "Что ты делал?"- можно всегда сказать: "создал рабочую группу". Уже что-то. Всё лучше, чем ответить, что ничего не сделал)
протон
протон
вчера в 19:51
Его величество бюрократизм рулит
На коленях просить будем, челом бить, на каком основании нас лишили участия в ЧМ, вы о чем. Похоже коррумпированней и политизированней организации как ФИФА в мире нет.
lotsman
lotsman
вчера в 19:37
Лучшее, что могут добиться, на данный момент - выступление под нейтральным флагом. И то будут года три мусолить это решение.
djaich
djaich
вчера в 19:07
За такие вещи должен отвечать ответственные работники. Если нас по итогу динамят, то те, кто ответственны за принятие подобного решения, должны сесть. Надолго.
pomor45
pomor45 ответ Vitaly@no (раскрыть)
вчера в 18:03
Имитация бурной деятельности.
Vitaly@no
Vitaly@no
вчера в 17:52
Об нас ноги вытирают, а мы создаём рабочие группы с теми, кто это делают - УЕФА и МОК...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:34, ред.
Всё в родном отечестве как обычно: дураки при деле... и на бесполезную деятельность, с заведомо известным результатом, всегда есть средства.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:15
Не знаешь, что делать - создай рабочую группу и молча пили бюджет...

Дюков когда вы убедитесь что ни хрена с УЕФА у вас не получается, то мимо отбора на ЧМ-26 от Азии мы пролетаем по срокам, а клубы мимо кубков АФК, что скажите тогда? .....и как вас понимать вы говорили что ФИФА не против перехода в АФК и не против отбора на ЧМ-26 а теперь оказывается что это неизвестно?.... когда ВЫ говорите правду?????
ДСА
ДСА
вчера в 17:02
Пока с Украиной не разберемся бесполезно что-то придумывать.
Гость
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