РФС создал рабочую группу по возвращению к международным матчам

РФС создал рабочую группу по возвращению клубов и сборных России к международным встречам. В данную группу пригласили УЕФА и МОК. Об этом рассказал президент РФС Александр Дюков.
Сегодня мы завершили заседание исполкома, которое было в прошлую пятницу. Мы продолжили рассмотрение перехода в Азию. После консультаций с УЕФА РФС принял решение предложить УЕФА создать рабочую группу, в которой будет три представителя от РФС, плюс мы приглашаем туда войти представителей УЕФА и МОК.
Цель этой рабочей группы ― возвращение клубных и сборных команд на международный уровень, создание рабочей карты. Группа должна быть создана после праздников. Предварительное согласие от УЕФА на создание данной группы достигнуто. Дорожная карта должна быть разработана к концу апреля. Скоро мы решим, кто именно — мы или УЕФА — предложим войти в группу представителям из МОК или ФИФА.
Будущее решается на других полях от этого зависит судьба страны, а вместе с ним и футбола, спорта в стране.
Будущее решается на других полях от этого зависит судьба страны, а вместе с ним и футбола, спорта в стране.
На коленях просить будем, челом бить, на каком основании нас лишили участия в ЧМ, вы о чем. Похоже коррумпированней и политизированней организации как ФИФА в мире нет.
На коленях просить будем, челом бить, на каком основании нас лишили участия в ЧМ, вы о чем. Похоже коррумпированней и политизированней организации как ФИФА в мире нет.
Дюков когда вы убедитесь что ни хрена с УЕФА у вас не получается, то мимо отбора на ЧМ-26 от Азии мы пролетаем по срокам, а клубы мимо кубков АФК, что скажите тогда? .....и как вас понимать вы говорили что ФИФА не против перехода в АФК и не против отбора на ЧМ-26 а теперь оказывается что это неизвестно?.... когда ВЫ говорите правду?????
Дюков когда вы убедитесь что ни хрена с УЕФА у вас не получается, то мимо отбора на ЧМ-26 от Азии мы пролетаем по срокам, а клубы мимо кубков АФК, что скажите тогда? .....и как вас понимать вы говорили что ФИФА не против перехода в АФК и не против отбора на ЧМ-26 а теперь оказывается что это неизвестно?.... когда ВЫ говорите правду?????