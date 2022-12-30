Член исполкома РФС: «Никто не хочет испортить отношения с УЕФА»

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев поделился подробностями решения организации создать рабочую группу, посвященную изучению вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущего допуска в европейские соревнования.
Вопрос с Азией не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии.