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Член исполкома РФС: «Никто не хочет испортить отношения с УЕФА»

вчера, 15:29

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев поделился подробностями решения организации создать рабочую группу, посвященную изучению вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Рабочая группа будет работать с УЕФА по поводу взаимодействия и будущего допуска в европейские соревнования.

Вопрос с Азией не закрыт, он открыт. Если с УЕФА не договорятся, то будут общаться с Азиатской конфедерацией. Никто не хочет испортить отношения с УЕФА. Если там нам скажут, что нас никак не допустить, то будем думать в сторону Азии.

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