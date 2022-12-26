В РФС принято решение выйти из европейского футбола

В РФС решили направить письмо о выходе из европейских футбольных ассоциаций.
Документ отошлют в этом году, данное решение будет утверждено 27 декабря в рамках исполкома РФС. Стоит отметить, что данная юридическая процедура не обязывает РФС сразу выходить из состава УЕФА, но это позволит при необходимости ускорить процесс интеграции России в азиатский футбол.
Как бы кто не говорил, но Россия не рядовая сборная, а со славной историей.
СССР и Россия как наследник выигрывали много турниров как взрослых, так и юношеских, много раз были в призёрах.
Российские клубы выигрывали еврокубки и доходили до последних стадий розыгрышей.
Так, что терять такую страну это прежде всего удар по авторитету УЕФА.
УЕФА всё будет делать, что бы Россия не перешла в другую конфедерацию вот увидите.
Те кто сейчас говорит, что РФС глупцы и идиоты, то им ответ простой, может хватит терпеть унижение и молча сглатывать и ждать когда же нас Европа простит? Нет им надо показывать силу и наконец то задуматься и не продавать Родину за коку-колу и гамбургер.
Как бы кто не говорил, но Россия не рядовая сборная, а со славной историей.
СССР и Россия как наследник выигрывали много турниров как взрослых, так и юношеских, много раз были в призёрах.
Российские клубы выигрывали еврокубки и доходили до последних стадий розыгрышей.
Так, что терять такую страну это прежде всего удар по авторитету УЕФА.
УЕФА всё будет делать, что бы Россия не перешла в другую конфедерацию вот увидите.
Те кто сейчас говорит, что РФС глупцы и идиоты, то им ответ простой, может хватит терпеть унижение и молча сглатывать и ждать когда же нас Европа простит? Нет им надо показывать силу и наконец то задуматься и не продавать Родину за коку-колу и гамбургер.