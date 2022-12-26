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В РФС принято решение выйти из европейского футбола

вчера, 16:16

В РФС решили направить письмо о выходе из европейских футбольных ассоциаций.

Документ отошлют в этом году, данное решение будет утверждено 27 декабря в рамках исполкома РФС. Стоит отметить, что данная юридическая процедура не обязывает РФС сразу выходить из состава УЕФА, но это позволит при необходимости ускорить процесс интеграции России в азиатский футбол.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:21
Согласен на все 100%. Россия де факто на Украине воюет с НАТО (читай Европой).
А там пиндосы правят бал. Только наша ПОБЕДА ( ликвидация антироссийской Украины) позволит изменить ситуацию.
С Наступающим, здоровья, удачи.
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 11:59
ТЫ -лично, что предлагаешь?..как Кац-сдаться?
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 09:59
Эдуард Григорьевич, с наступающим Новым годом! Здоровья, бодрости духа, счастья!
В данном вопросе УЕФА, ФИФА только исполнители воли США. Даже если перейдём в АКФ американцы и там нас достанут. Так что пока отношения между Россией и США не наладятся нас будут гнать из всех международных соревнований по всем или почти по всем видам спорта.
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 08:17
Это мы уже слышали и не раз. А воз и ныне там.
Jack White
Jack White
сегодня в 04:25
Решили уж позориться до конца всей страной, ей-богу.
dynkel
dynkel
сегодня в 02:55
Чего спорить надо переходить в Азию хоть Бангладеш обыграем. В самом Хазарибагхше играть будем
xajaks
xajaks ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 23:50
лучше молчать и казаться дураком,чем заговорить и развеять все сомнения
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:20
Вы понимаете, что в нынешних условиях, чтобы нашим клубам и Сборной выступать в УЕФА, нужно либо дойти до ла манша, либо откатиться до Урала....Выбирай
ABir
ABir
вчера в 23:15
Осталось договориться с азиатами
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:38
Головой о стену - можно остановиться. А из Азии быстро не выбраться. Тебе тоже здоровья.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:34
Головой об стену --- шишка обеспечена))))
Будь здрав друг.
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:30, ред.
Можно ещё головой об стену биться. Лучше, чем ничего не делать?
Карлан
Карлан ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 21:21
Судя по количеству ошибок - от безграмотности.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
О достоинстве и самосознании России можно было говорить ещё лет тридцать назад, когда СССР уважали во всём мире, в том числе и и в кап. странах, а союзников у нас было пруд пруди, больше, чем у янки. За годы "перестройки" ( интересно только, в какую сторону мы перестраивались) наша страна потеряла уважение у большинства прежних союзников, а Китай, зная нашу покорность и продажность, поддерживает Россию только как источник природных ресурсов.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:11
Всего не предусмотришь, но лучше что то делать, чем как страус засунуть голову в песок и ждать. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское))).
Будь здрав Владимир.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:05, ред.
Впору хвататься за голову и причитать: " Вай-вай-вай", хотя это решение было ожидаемо. Сегодня на Ю-тубе посмотрел интервью с Игорем Шалимовым по этому поводу и во многом с ним согласился. Многие из нас вдруг вспыхнули праведным гневом в адрес УЕФА и начали чехвостить эту организацию, вспомнив заслуги футбола СССР. Договорились до того, что начали фантазировать, как УЕФА станет уговаривать нас остаться в её рядах. Не станет !
Так вот, посмотрите интервью Шалимова, который в некоторых моментах даже смеялся, когда представил, что наша сборная в отборочных играх будет встречаться с командами из Фиджи и Самоа и им подобным, а игр придётся провести не один десяток, так как в группах по шесть сборных и постоянные разъезды - полёты. Много он чего говорил и во многом по делу, так что сразу всё не упомнишь. А посмотрев интервью, вы убедитесь, что мы в случае принятия РФС в АКФ попадём в глубочайшую яму, на дне которой вкопаны заострённые деревянные колья, и из которой мы сможем выбраться только с помощью диких племён, которые захотят поджарить нас на костре.
pomor45
pomor45
вчера в 20:38
Вопрос состоит не в футболе, а в достоинстве и самосознании России перед Европой. «Молчи, позорная Европа, и не качай свои права! Ты у России просто ж*па, а думаешь, что голова!» 1867 год
Многие считают, что данные строки принадлежат Ф.И. Тютчеву. На самом деле, цитата из стихотворения Владимира Саблина «Европе»
Tex
Tex
вчера в 20:18
Вообще непонятно какой футбол сейчас, когда страна зовет на священную сво!!!
pomor45
pomor45 ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 20:15
Идиот убеждён, что все, кроме него, идиоты. (Рюноскэ Акутагава).
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:15, ред.
С этим ущемлением права выбора ещё бы можно было мириться, если бы эти дурни (РФСэсовские), хоть на йоту представляли КАК это всё осуществить, за чей СЧЁТ, и что будет после того, как те же японцы с Кореей играть с нами откажутся.

Задай эти и иные обывательские вопросы Дюкову... или тутошним местным патриотам, рдеющих за "национальную футбольную экспансию" - ведь ни на один внятно не ответят..., а просто продолжат беспредметную полемику, сведя диспут к русофобии и заносчивости "русских европейцев", - вариант беспроигрышный, а главное, проверенный!
Predator94
Predator94
вчера в 20:08
Кто такая твоя польша? Мерзопакостные людишки, которые не со спортивного принципа пробились на чемпионат мира и с удручающей игрой вышли из группы также мерзопакостно, где показали там их место и уровень. польша явно не сборная плей оф далеко!
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:08
Как бы не получилось, что из УЕФА мы выйдем добровольно, а в АКФ нас не примут.
Tostao
Tostao
вчера в 20:00
Сидеть и ждать милости от толерастов? Быстрее второе пришествие произойдёт. Азия так Азия!
Tostao
Tostao ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:58
Это от безграмотности пишешь названия стран с маленькой буквы или от презрения?
ms9kj5rt9j67
ms9kj5rt9j67
вчера в 19:55
Теперь увидим КАТ.10 или 10.лай! Детская лига и никакого уважения. Пора бы уже и повзрослеть!
antant1
antant1 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:51
Не печалься, тебе то какое дело
SonicStar
SonicStar ответ lukarelli (раскрыть)
вчера в 19:31
Типа Польша не смогла бы пройти тех, кто на равных играет с киргизами?)
Польша намного чаще играла на ЧМ, чем Россия. К тому же дважды брала бронзовые медали ЧМ
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:25
теперь будем в кубке Америки числиться, мы все теперь в Южной Америке, хотя может и в центральной
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:25
Сборная России попала в стыки к чемпионату мира. поляки и прочие шведы отказались играть с нашей сборной и только потом сборную России отлучили
В дальнейшем так же могло быть. Если бы сборную России когда-нибудь восстановят, то всякие поляки и англосаксы так же могли бы отказываться играть с нашей сборной
Asper
Asper ответ Владимир Дыкин (раскрыть)
вчера в 19:21
В Израиле такое решение принято потому что встречи с целым рядом соседей влек за собой дичайший геморрой с организацией безопасности - это если все таки играли, но чаще всего многие просто бойкотировали игры с Израилем.
Это никак не связано с развитием футбола, имиджем или чем-то подобным.
Так что ситуация аналогичная - не мы не хотим с ними играть, а они с нами.
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