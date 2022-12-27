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РФС перенёс голосование о выходе из УЕФА и присоединении к АФК

вчера, 11:13

РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Скорее всего, голосование пройдет до 31 декабря.

РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.

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Источник: sport-express.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:17
Пока не устаканица ситуация с СВО ни одна конфидерация не будет встречать нас с распростёртыми объятиями. Поэтому дёргаться сейчас нет никакого смысла.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 21:25
Из АФК меньше команд идут на ЧМ, чем из Европы... те же японцы, корейцы, австралийцы просто так не отдадут свои места. А вот такие сборные, как Саудовская Аравия, Иран и так далее могут "уступить свое место".
valeron4321
valeron4321
вчера в 21:20
Изгнание нашей страны из мирового спорта - это надолго. Ну примут допустим в Азиатскую конфедерацию за приличное бабло. Но так же их страны будут отказываться от игр с нашей сборной.
Robinson
Robinson
вчера в 20:33
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 20:29
    Всё равно ,лучше попробовать ,чем потом сидеть ,ждать неизвестно чего , и сожалеть . Просто уже до всех в нашей стране ,должно дойти , что наши отношения с Европой закончились . Всё ! Баста ! Нет их ! Значит надо двигать в другую сторону . Израиль ,вон уже 40 лет определится не может . И ничего ,существуют .
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
    вчера в 20:28, ред.
    Дело в том..., что работы оказалось больше, чем они предполагали.
    А чехарда у них из-за того, что компетентных кадров, которые смогут потянуть это дело, в РФС нет.
    Сейчас у Дюкова дилемма - кого в этом блатном клоповнике назначить главным "куратором" - козлом отпущения. Ведь все знают чем дело кончится, поэтому никто не хочет своей *опой рисковать, отвечая за 100 %-й проsер о очередной позор.

    P.S. Как и писал я позавчера - помурыжат этот вопрос, попиарятся какие они патриоты и...., взяв паузу, сбросят всю эту затею на тормоза.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 20:22
    И турки .
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 20:16
    Трусы. Настоящих, смелых мало, вот и нету вожаков.
    Futurista
    Futurista ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 19:00, ред.
    К букве "А" добавим букву "Н"...спереди)...и букву "Х" сзади...
    cska1948
    cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 18:30
    Поступит команда из Вашингтона и с нами в АКФ поступят точно так же как и в УЕФА. Неужели наши футбольные чиновники не понимают истиной причины нашего гонения?
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:27
    С отказом от российского газа и нефти все страны ЕС потеряли несравнимо больше чем футбольные клубы от неучастия наших клубов в еврокубках и тем не менее страны ЕС покорно пошли на поводу у США. Думаю, что и с Азиатской конфедерацией у нас возникнут такие же проблемы как с УЕФА.
    isamsn
    isamsn
    вчера в 18:08
    Ни нужно никаких голосований. В начале нужно решить конфликт, а потом всё само по себе устаканится. А пока сформировать на своё усмотренике Евроазиатскую лигу EAFA (СНГ+) и спокойно играть в футбол в своё удовольствие. Естественно взносы в УЕФА сжатым воздухом, а в ФИФА в зависимости от допуска или недопуска к ЧМ.
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 17:57
    Чтоб попасть в азиатскую федерацию,сперва надо знать что думают американские слуги- это Япония, Австралия, Южная Корея,чтоб не было так,что перейдем тужа,а эти бойкот устроят,будем порм воздухе висеть,куда нам перебраться. Вообще надо свой чемпионат БРИКС основать,скоро в БРИКС присоединяться Саудовская Аравия, Египет,Турция, Аргентина,смотришь и вот тебе ЧМ свой будет.
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    вчера в 17:01
    В Европе Рф ничего не светит, а в Азии РФ не ждут.
    Вообще-то мировой футбол ничего не потеряет от отсутствия российских команд.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zak11 (раскрыть)
    вчера в 16:42
    Все дело в том, что УЕФА реально ничего не решают. Пока их хозяева (ЕС и США) не дадут добро, ничего не изменится, А когда это будет, не знает никто.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 16:38
    Ну, в общем, у нас как обычно - сказали "А", а затем думаем говорить "Б" или на "А" остановимся.. На что надеемся, на то, что в ножки упадут и осознают, что не стоит с нами так поступать?? Пора уже тверже принимать решения..
    Вопрос в другом - хотелось бы сначала знать реакцию АФК..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 16:37, ред.
    2 % за переход в АФК...
    3% против..
    90 % не помнят что обсуждали вчера..
    5% вообще только сегодня поняли что речь о футболе..
    Zak11
    Zak11 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:17
    Думаю те же сербы и венгры тоже вполне могут с нами играть
    Zak11
    Zak11
    вчера в 16:16
    Ну вообще конечно ждать абы чего от Европы - тоже неправильно. Если не хотите выхода России, так дайте играть ей. Если в этом смысле вы не даёте никаких гарантий - то лучше конечно играть в Азии. Чтобы хоть как то развиваться, надо играть с другими сборными и клубами. За тот же отбор на ЧМ почему бы и нет? Думаю с Азией договориться будет намного проще.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:15
    А может все проще. Голосование перенесли, т.к. не получили указание сверху. А у нас в РФ наверху сейчас другие заботы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 16:12
    Уважаемый, поправлю. В УЕФА входит Казахстан, который не отказывался играть с нами,
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
    вчера в 15:33
    Бабло попилят как всегда
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    вчера в 15:32
    Год идиотских решений
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 15:27
    Какую пользу это принесет нашей стране, нашему футболу?
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    вчера в 15:20, ред.
    представляете какие там сидят тормоза, даже организовать не могут, сидят годами, друг на друга смотрят, бумажки переписывают, уже мхом покрылись
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 15:15
    Полагаю что призовые фонды в лиге чемпионов, лиге европы и кубке конфедерация в основном зависят от спонсоров
    А спонсоры смотрят в том числе на количество населения страны команды которой участвуют в турнирах
    Значит выход России из УЕФА может сократить доходы УЕФА и призовые участвующих команд. Сейчас они об этом не думают. Команды думать из США ещё не было. Но потом этот вопрос станет актуальным
    альсато
    альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 14:47
    Алексей, Вы правы!...Разница между Важным и Главным-колоссальная!
    Espana-Deutschland
    Espana-Deutschland
    вчера в 14:28
    Не понимаю смысла. Разве только УЕФА отстранила Россию, а ФИФА нет? В чем тогда смысл перехода в АФК, если она всё равно под контролем ФИФА.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
    вчера в 14:26
    Если свинья не идёт к корыту,пускай корыто думает
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 14:25
    Политика уже в спорте, поэтому нет смысла от этого голосования. Всё решится по итогам всем известных событий в мире.
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