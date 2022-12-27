РФС перенёс голосование о выходе из УЕФА и присоединении к АФК

РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. Скорее всего, голосование пройдет до 31 декабря.
РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года.
А чехарда у них из-за того, что компетентных кадров, которые смогут потянуть это дело, в РФС нет.
Сейчас у Дюкова дилемма - кого в этом блатном клоповнике назначить главным "куратором" - козлом отпущения. Ведь все знают чем дело кончится, поэтому никто не хочет своей *опой рисковать, отвечая за 100 %-й проsер о очередной позор.
P.S. Как и писал я позавчера - помурыжат этот вопрос, попиарятся какие они патриоты и...., взяв паузу, сбросят всю эту затею на тормоза.
А чехарда у них из-за того, что компетентных кадров, которые смогут потянуть это дело, в РФС нет.
Сейчас у Дюкова дилемма - кого в этом блатном клоповнике назначить главным "куратором" - козлом отпущения. Ведь все знают чем дело кончится, поэтому никто не хочет своей *опой рисковать, отвечая за 100 %-й проsер о очередной позор.
P.S. Как и писал я позавчера - помурыжат этот вопрос, попиарятся какие они патриоты и...., взяв паузу, сбросят всю эту затею на тормоза.
Вообще-то мировой футбол ничего не потеряет от отсутствия российских команд.
Вообще-то мировой футбол ничего не потеряет от отсутствия российских команд.
Вопрос в другом - хотелось бы сначала знать реакцию АФК..
Вопрос в другом - хотелось бы сначала знать реакцию АФК..
3% против..
90 % не помнят что обсуждали вчера..
5% вообще только сегодня поняли что речь о футболе..
3% против..
90 % не помнят что обсуждали вчера..
5% вообще только сегодня поняли что речь о футболе..
А спонсоры смотрят в том числе на количество населения страны команды которой участвуют в турнирах
Значит выход России из УЕФА может сократить доходы УЕФА и призовые участвующих команд. Сейчас они об этом не думают. Команды думать из США ещё не было. Но потом этот вопрос станет актуальным
А спонсоры смотрят в том числе на количество населения страны команды которой участвуют в турнирах
Значит выход России из УЕФА может сократить доходы УЕФА и призовые участвующих команд. Сейчас они об этом не думают. Команды думать из США ещё не было. Но потом этот вопрос станет актуальным