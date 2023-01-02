«Ливерпуль» подыскал бюджетную альтернативу Беллингему

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вчера, 15:00

Английский «Ливерпуль» в январе может подписать хавбека сборной Марокко и «Фиорентины» .

Он является более дешевой альтернативой трансферу Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд. Именно цена в итоге может стать решающим фактором в переходе марокканца.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что его клуб готов в январе купить нового игрока по «приемлемой цене».