«Ливерпуль» подыскал бюджетную альтернативу Беллингему

Английский «Ливерпуль» в январе может подписать хавбека сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата.
Он является более дешевой альтернативой трансферу Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд. Именно цена в итоге может стать решающим фактором в переходе марокканца.
Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что его клуб готов в январе купить нового игрока по «приемлемой цене».
Это я всё к тому, что почему все так носятся с этим Джудом, особенно Клопп, учитывая тот факт что прессинг это вообще не про него, мб перейдет куда и заглохнет, ведь ПЗ такая позиция, где ежели с остальными бегунами взаимопонимания нет, то всё - тушите свет.
Здоровья конечно парню, говорят, в свои года уже не глуп, в плане понимания того кому-куда-бежать, но Озил помню тоже рассекал больше остальных в тактике и пасы раздавал как в бильярде и где сейчас?...
Вообщем здравых принятий решений всем и не только в футболе
Это я всё к тому, что почему все так носятся с этим Джудом, особенно Клопп, учитывая тот факт что прессинг это вообще не про него, мб перейдет куда и заглохнет, ведь ПЗ такая позиция, где ежели с остальными бегунами взаимопонимания нет, то всё - тушите свет.
Здоровья конечно парню, говорят, в свои года уже не глуп, в плане понимания того кому-куда-бежать, но Озил помню тоже рассекал больше остальных в тактике и пасы раздавал как в бильярде и где сейчас?...
Вообщем здравых принятий решений всем и не только в футболе