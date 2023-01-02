Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ливерпуль» подыскал бюджетную альтернативу Беллингему

вчера, 15:00

Английский «Ливерпуль» в январе может подписать хавбека сборной Марокко и «Фиорентины» Софьяна Амрабата.

Он является более дешевой альтернативой трансферу Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд. Именно цена в итоге может стать решающим фактором в переходе марокканца.

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что его клуб готов в январе купить нового игрока по «приемлемой цене».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» готов отдать 44 миллиона фунтов за игрока «Вулверхэмптона»
Вчера, 23:41
СлухиЛунёв заинтересовал английский клуб
Вчера, 23:22
Слухи«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» интересуются игроком «Айнтрахта»
Вчера, 21:54
СлухиПобедитель Лиги Европы может перейти в «Баварию»
Вчера, 20:03
Слухи«Ювентус» готов отпустить хавбека в АПЛ за 40 млн евро
Вчера, 16:00
Слухи«Анже» требует 45 млн евро за игрока-открытие ЧМ-2022
Вчера, 14:40
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:18
Амраьат конечно же и дешевле, и опытней, но он более прямолинейный игрок, игрок одной прзиции. Бжуд же более разноплановый игрок, который может сыграть и на позиции 6-ки, и на позиции 8-ки. Сам разгоняет и завершает атаки.Но при всем этом, он точно не стоит 150 млн которые хотят за него выручить в Дортмунде. А что касается Амрабата, то это не альтернатива Джуду, это отличная замена Фабиньо!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:56
Вот не все ведь, из тех кто жгет в Боруссии, ожидает счастливое будущее в топ-клубах - вон, Санчо, который Джейдан в МЮ перешел и не разносит никого, я вообще еле имя его вспомнил...
Это я всё к тому, что почему все так носятся с этим Джудом, особенно Клопп, учитывая тот факт что прессинг это вообще не про него, мб перейдет куда и заглохнет, ведь ПЗ такая позиция, где ежели с остальными бегунами взаимопонимания нет, то всё - тушите свет.
Здоровья конечно парню, говорят, в свои года уже не глуп, в плане понимания того кому-куда-бежать, но Озил помню тоже рассекал больше остальных в тактике и пасы раздавал как в бильярде и где сейчас?...
Вообщем здравых принятий решений всем и не только в футболе
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 16:32
Тоже хороший вариант. Полузащита нуждается в улучшении и в выборе игроков.
jr4t3hnrp6a5
jr4t3hnrp6a5
вчера в 16:30
Цену установили нормальную теперь был бы результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:01
Лишь бы толк от него был А так Я рад с Ливерпуль...
ДСА
ДСА
вчера в 15:27
В итоге он в Дортмунде и останется...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:11
Надоели все с этим Беллингемом....
Игрок как игрок...
Даже про самого Пиняева столько не говорили....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 