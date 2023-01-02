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Де Йонг готов покинуть «Барселону» ради «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:43

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг готов принять предложение «Манчестер Юнайтед», если клуб обратится к нему ближайшим летом.

В межсезонье-2022 МЮ уже пытался заполучить голландца, но тогда сам футболист не был заинтересован в таком переходе.

Теперь же де Йонг передумал и не против присоединиться к «красным дьяволам», которых тренирует его бывший тренер в «Аяксе» Эрик тен Хаг.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:13
Странная стала...Барселона...
Раньше клуб чуть ли не с верхушки карьерной пирамиды...
Теперь же все с лёгкостью покидают её...
SOAD666
SOAD666
вчера в 13:55
Френки де Йонг очень много раз готов был покинуть «Барселону» ради «Манчестер Юнайтед», но он все еще играет именно «Барселоне». Хотя Тен Хаг может изменить ситуацию.
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:17
Надо все конкретно обдумать
pe7d4me4mpkt
pe7d4me4mpkt
вчера в 12:47
В нынешней Барсе особенно делать нефиг
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