Де Йонг готов покинуть «Барселону» ради «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг готов принять предложение «Манчестер Юнайтед», если клуб обратится к нему ближайшим летом.
В межсезонье-2022 МЮ уже пытался заполучить голландца, но тогда сам футболист не был заинтересован в таком переходе.
Теперь же де Йонг передумал и не против присоединиться к «красным дьяволам», которых тренирует его бывший тренер в «Аяксе» Эрик тен Хаг.
Раньше клуб чуть ли не с верхушки карьерной пирамиды...
Теперь же все с лёгкостью покидают её...
Раньше клуб чуть ли не с верхушки карьерной пирамиды...
Теперь же все с лёгкостью покидают её...