Де Йонг готов покинуть «Барселону» ради «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:43

Хавбек «Барселоны» готов принять предложение «Манчестер Юнайтед», если клуб обратится к нему ближайшим летом.

В межсезонье-2022 МЮ уже пытался заполучить голландца, но тогда сам футболист не был заинтересован в таком переходе.

Теперь же де Йонг передумал и не против присоединиться к «красным дьяволам», которых тренирует его бывший тренер в «Аяксе» Эрик тен Хаг.