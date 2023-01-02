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«Атлетико» установил ценник на сделку по аренде Фелиша

вчера, 13:33

Мадридский «Атлетико» назвал цену, за которую согласится отпустить португальского форварда Жоау Фелиша в аренду.

Испанский клуб хочет получить 21 млн евро, из которых 6 млн евро — расходы на зарплату футболиста.

В числе команд, которые заинтересованы в Фелише, называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 17:28
Таких цен на аренду в принципе нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:09
Если Атлетико признаётся в бестолковости трансфера данного игрока...то зачем вовлекает в его исправление другие клубы....
Сами купили...сами и кушайте...
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:28
Слишком много хотят....если в свое всемя купились на развод Бенфики, то в этом ни кто не виноват.... да, возможно Фелиш действительно талантливый игрок, но абсолютно не подходящий под стиль игры Атлетико! Диего понятия не имеет как строить игру через Фелиша, отсюда и провальный трансфер, а теперь хотят максимально выжать из аренды и будующей продажи игрока, карьера которого уже года 2 как стоит на месте. Можно рискнуть и взять его в аренду, но за условные
12-15 млн в которые уже так же будет входить сумма з/п, но не думаю что Фелиш где то успеет раскрыться за пол года, и убедить клуб выкупить его! Знаю одно, команду ему менять нужно 100%
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:21
Видимо аренда до конца карьеры...
Сварожич
Сварожич
вчера в 14:21
Ничего не понимаю в таких махинациях... наверное клубу виднее что он делает
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Это что за аренда в 21 лям ???)
SOAD666
SOAD666
вчера в 13:40
Сначала 10000000 оценивают таких футболистов, потом вот так.
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