«Атлетико» установил ценник на сделку по аренде Фелиша

Мадридский «Атлетико» назвал цену, за которую согласится отпустить португальского форварда Жоау Фелиша в аренду.
Испанский клуб хочет получить 21 млн евро, из которых 6 млн евро — расходы на зарплату футболиста.
В числе команд, которые заинтересованы в Фелише, называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».
12-15 млн в которые уже так же будет входить сумма з/п, но не думаю что Фелиш где то успеет раскрыться за пол года, и убедить клуб выкупить его! Знаю одно, команду ему менять нужно 100%
12-15 млн в которые уже так же будет входить сумма з/п, но не думаю что Фелиш где то успеет раскрыться за пол года, и убедить клуб выкупить его! Знаю одно, команду ему менять нужно 100%