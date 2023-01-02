«Атлетико» установил ценник на сделку по аренде Фелиша

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вчера, 13:33

Мадридский «Атлетико» назвал цену, за которую согласится отпустить португальского форварда в аренду.

Испанский клуб хочет получить 21 млн евро, из которых 6 млн евро — расходы на зарплату футболиста.

В числе команд, которые заинтересованы в Фелише, называются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал».