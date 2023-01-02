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«Аль-Хиляль» начал продажу футболок Месси после отказа игрока от трансфера

вчера, 14:09

Клуб из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» надеялся переманить в свои ряды чемпиона мира 2022 Лионеля Месси.

Саудовцы предложили аргентинцу очень выгодный контракт, однако нападающий ответил отказом. В данный момент Месси не хочет покидать ПСЖ.

Любопытно, что в последние дни 2022 года «Аль-Хиляль» запустил в своих фирменных магазинах продажу футболок с 10-м номером и фамилией Месси. Не исключено, что в «Аль-Хиляле» всё еще надеются, что аргентинец в итоге передумает и согласится на переезд в Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:10
У каждого есть своя цена и ПСЖ наглядно это доказывает.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:48
Как скажешь. Твоя взяла

П. С. Месси чемпион мира
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:00, ред.
Роналду никакого отношения к развалу юве и Юнайтед не имеет, и уж тем более к развалу барсы.
А гнома никто обратно не звал, только разговоры
Юнайтед развалил Фергюсон, а Юве руководство
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:33
Сравнение с Роналду это пример. Он действительно развалил свои предыдущие клубы, поэтому его не зовут обратно. А Месси не разорял Барселону, иначе не звали бы обратно. Лапорта и Хави много раз говорили, что хотят вернуть Месси. Лео генерировал почти половину всех доходов Барселоны. Кроме того, с ним ни разу не вылетали в ЛЕ. Даже хваленный поляк бесполезный как балласт
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:28
Причём тут Роналду?
Никто в барсу гномяру не звал, ни одного предложения не было, да и сам гном понимает, что там максимум 15млн предложат пешеходу
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:19
Если он разорил Барселону, почему его хотят вернуть???? Где логика?

Балласт развалил Юве и МЮ. Его назад звали??? Вот логика. Даже Реал не захотел с ним связываться. А он так наделся, даже в Мадрид полетел и сына в академию Реала записал. Но Перес не дурак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:33
После того как он окончательно скушал зарплатную ведомость, то его и надо было гнать в зашей, учитывая 2-8 и прочие провалы
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:31
Никогда бы не купил футболку игрока, разорившего барселону
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:13
"Родная" Барселона сам его выгнала с подачи Пике. 2 года без ЛЧ и денег, теперь обратно зовут.
Elliada
Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:12
Раз так быстро раскупают, что не успевают делать новые, значит нужны всем.
DXTK
DXTK
вчера в 17:03
Просто на фоне перехода Роналду в Эль Наср, Аль Халиль запустил утку что собирались купить Месси, никуда аргентинец не собирался из ПСЖ уходить не до ЧМ, не тем более после, хотя молодцы, заставили Эль Наср раскошелится на Роналду и подписать его, чтобы ослабить соперника, это как история с МС, якобы Рон туда собрался, а на самом деле, чтобы его МЮ купил..........
Буратино 1
Буратино 1 ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
вчера в 16:38
Гораздо интереснее, куда перейдет Фелиш.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:19, ред.
Его и катарцы не плохо кормят в Париже, что тот даже о «родной» Барселоне позабыл.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:19
Мне почему-то кажется, что Месси ещё хочет сыграть на Копе-24 и даже может в качестве одного из троих опытных в составе Аргентины на олимпиаде… Не зря он сказал, что хочет покайфовать и поиграть в сборной в ранге чемпиона мира. Но для этого надо форму в Европе поддерживать. Месси можно увидеть на Ближнем Востоке или в МЛС после лета 24.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 16:11
Мне кажется МЛС поинтересней футбол, чем в Саудовской Аравии.
dok66
dok66
вчера в 15:59
Интересно , а сколько с каждой футболки они Месси будут отдавать ?
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 15:53
Перейдёт.. Побьет рекорды Гешы и перейдёт.. За 500 лямов в год... А-ха-ха-ха...
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:50
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:49
Кому нахрен его футболки нужны.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:46
Теперь каждая команда может так футболки Месси продавать?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:30
Сумма контракта похоже запредельная.
7r7yzge6ufwf
7r7yzge6ufwf
вчера в 15:10
Очередная глупая новость не о футболе.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 14:56
В принципе мог бы и уйти. Думаю там контракт чуть жирнее чем Рону будет. Не стоит забывать что эта машина и так все что возможно выиграла. Мог бы и уехать туда. В сборной как минимум до окончания Копа Америка в след году ещё будет в строю сборной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:48, ред.
Мало ли кто где какие футболки продаёт...
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:30
Как только ПСЖ вылетит из ЛЧ /а это от Баварии /,так сразу крысюк рванёт к вам!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:29
А Роник лично на паперти раздаёт автографы на своих майках,чтобы стимулировать продажи.А то многие арабы думали,что это новый дромадер в стаде наиглавнейшего шейха .
bvt7x96crda2
bvt7x96crda2
вчера в 14:18
Для них важен не футбол а только бизнес
Elliada
Elliada
вчера в 14:16
Рано Месси уходить из Европы.
shlomo
shlomo
вчера в 14:12
Нечего личного...только бизнес...:)))... а на них можно и в суд подать...
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