«Аль-Хиляль» начал продажу футболок Месси после отказа игрока от трансфера

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вчера, 14:09

Клуб из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» надеялся переманить в свои ряды чемпиона мира 2022 .

Саудовцы предложили аргентинцу очень выгодный контракт, однако нападающий ответил отказом. В данный момент Месси не хочет покидать ПСЖ .

Любопытно, что в последние дни 2022 года «Аль-Хиляль» запустил в своих фирменных магазинах продажу футболок с 10-м номером и фамилией Месси. Не исключено, что в «Аль-Хиляле» всё еще надеются, что аргентинец в итоге передумает и согласится на переезд в Саудовскую Аравию.