Фирмино, Де Хеа и Кроос станут свободными агентами. Топ-игроки уже ведут переговоры с другими клубами

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вчера, 13:10

Через полгода не только у Бензема и Месси истекут контракты.

Вратарь

Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»)

Испанец не самый волевой, может остаться, есть такая опция в контракте. Но тен Хагу не нравится этот вратарь настолько, чтобы не искать нового Шмейхеля. Давид затянул с уходом. Возможно, увидим Де Хеа в клубе уровня «Бетиса», что грустно. Не реализовал колоссальный потенциал, скоро исполнится 10 лет, как не был чемпионом. И забавно, если МЮ подпишет вместо Де Хеа как раз Зоммера – еще одного будущего свободного агента.

Альтернатива: Ян Зоммер («Боруссия» М).

Защитники

Милан Шкриньяр («Интер»)

ПСЖ хотел, чтобы Шкриньяр воевал за них в Лиге чемпионов, но «Интер» затянул переговоры, запросил слишком много денег. Теперь отпустят Милана бесплатно, словак летом станет свободным агентом. Идут классические торги, слышим о переходе в «Арсенал», «Барселону» и «Реал», а позже снова вспомнят о парижанах. Подписание такого 27-летнего свободного агента – большая удача, если впоследствии он успешно заиграет в новом клубе.

Альтернатива: Иньиго Мартинес («Атлетик»).

Обите Н'Дика («Айнтрахт»)

Год назад был в удивительном составе Франции на молодежном Евро рядом с Бадьяшилем, Фофана, Кунде, Ауаром, Камавингой, Тчуамени, Диаби и Коло Муани. Результат – французы вылетели от голландцев в четвертьфинале. Н'Дика в 23 года не прошел кастинг в заявку взрослой сборной Франции, ведь там звезд на четыре состава, но в «Айнтрахте» играет давно, клубы АПЛ им интересуются. Возможно, выберет «Ньюкасл».

Альтернатива: Стефан де Врей («Интер»).

Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

Испанец не заиграл в родной «Барселоне», но верой и правдой служит «Бенфике». Помогал издеваться над «Ювентусом» в Лиге чемпионов осенью. Его игнорируют тренеры сборной Испании, но Алехандро – классный защитник. В 27 лет левый латераль может усилить «Ювентус». А если сильно повезет, то вспомним, что летом Гвардиола искал левого защитника, но все сделки сорвались. Свободный агент такого уровня не помешает.

Альтернатива: Алекс Сандро («Ювентус»).

Полузащитники

Нголо Канте («Челси»)

Не уверены, что Канте готов к новому вызову. Дело в травмах. Но и Лебёф не знает, завершит ли чемпион мира карьеру из-за повреждений, просто ляпнул об этом, разбирая опции. Канте слишком волевой парень, чтобы сдаваться. Примирился с коронавирусом, которого боялся, а теперь ждёт. Поттер еще может уйти из «Челси». Канте стоит взять паузу. В ПСЖ и другие клубы всегда успеет.

Альтернатива: Серхио Бускетс («Барселона»).

Тони Кроос («Реал»)

Кроос такой парень, что завтра хоть может уйти из футбола. И его не остановит ни Перес, ни Анчелотти, ни жена Джессика, ни брат Феликс. Мужчина с высоким британским, а не низким немецким чувством юмора. Кроос – аристократ от футбола, но без Каземиро пашет в опорной зоне. Возможно, банально устал от футбола, захочет дальше вести подкаст и проводить время с семьей. Но если готов к новому вызову, то ждите его в «Ювентусе», где обожают великих свободных агентов.

Альтернатива: Конрад Лаймер («Лейпциг»).

Жоржиньо («Челси»)

Третье место в списке футболистов года сыграло с ним злую шутку. Жоржиньо подумал, что уже стал по стабильности Модричем, коим не является. Футболист классный, но его жизненный путь показывает, что труда в успехе больше, чем врожденного таланта. Чемпиону Европы стоит в 2023-м играть так, как в 2021-м. В прошлом году оставил Италию без ЧМ , теперь нужно собраться – играет с перепадами. Может вернуться в Серию А.

Альтернатива: Юри Тилеманс («Лестер»).

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Вероятно, Рабьо продлит контракт с «Ювентусом». А вот Гюндоган вряд ли останется в МС . Нет постоянного места в основе, а футболист его класса не должен сидеть на лавке. Теряет тонус, особенно с учетом склонности к полноте, не может показать максимум в сборной, где тоже конкуренция. Гюндоган – исключительный игрок, но ему, как Бернарду Силве с контрактом до 2025-го, нет центрального места в МС . Оба от такой роли не откажутся.

Альтернатива: Дайчи Камада («Айнтрахт»).

Нападающие

Юссуфа Мукоко («Боруссия» Д)

Интересно, потянет в «Баварии»? Получился бы трансфер в стиле Левандовского: сильный свободный агент для вечного чемпиона. Одновременно Юссуфа без опыта, чтобы мгновенно попасть в основу сборной Германии и «Баварии». Также Мукоко может уехать Англию. Главное, чтобы выбрал своего тренера, в 18 лет можно сломать карьеру, ошибившись при трансфере в погоне за миллионами.

Альтернатива: Марко Асенсио («Реал»).

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Желание Клоппа – чтобы Бобби остался, может не совпадать с интересами семьи Фирмино и планами шейхов. В «Аль-Насре», кроме Роналду, ждут бразильца, который не попал в заявку сборной Бразилии. Теперь вместе с легендарным Бускетсом рискует пополнить коллекцию победителей Лиги чемпионов в клубе из Саудовской Аравии.

Альтернатива: Мемфис Депай («Барселона»).

Маркус Тюрам («Боруссия» М)

Выбирает между ПСЖ , «Баварией», МЮ и «Интером», если верить главному немецкому СМИ . Наследник легендарного Лилиана – странный игрок. Недостаточно легкий футболист для взрывной работы строго по флангу. Недостаточно хитрый для игры всегда в центре. Но если представить, что Маркусу найдут в новом клубе правильную позицию, то игрок чудесный, а бесплатно — так вообще находка.

Альтернатива: Леандро Троссард («Брайтон»).

Составлен солидный список звезд футбола, которые со вчерашнего дня могут вести переговоры с новыми клубами без оповещения действующих. Но не верится, что будущие свободные агенты Месси и Бензема покинут Париж и Мадрид, выгоднее продлить контракты еще на год. Модрич сто раз говорил, что хочет завершить карьеру в «Реале». Ди Мария только приехал в Турин, вряд ли жена согласна на еще одно путешествие. Но многие летние свободные агенты сменят клубы, ведь предложения будут – глаза разбегаются.