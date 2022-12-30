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Тер-Штеген стал четвёртым капитаном «Барселоны»

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Любoмир
Любoмир
вчера в 19:23
Черная метка вообще-то. Прежние капитаны кончали плохо. Нынешние на волоске....:))))

Че у них за прикол с четырьмя капитанами и выборами? Еще можно сделать, чтобы в четных матчах один капитан был, а в нечестных другой...обычно всегда капитанит тот, у кого больше всего матчей за клуби авторитет большой. Какие-то бессмысленные выборы ради выбора...

Ну а так что, возможно очень скоро окажется первым....:)) Бускетс на МЛС лыжи навострил, Альбу не жалуют и в состав не ставят, Серджи Роберто тоже играет через два раза на третий....
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