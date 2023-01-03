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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду

вчера, 09:36

«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после прибытия нападающего Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

Ранее стали известны детали контракта форварда с саудовским клубом.

Футболист прилетел в страну вместе с семьёй. Презентация Роналду намечена на сегодня, 3 января. Пройдёт она на стадионе «Мрсул Парк», начало в 19:00 по московскому времени.

«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду «Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду «Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду «Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 18:07
Если оценивать как игрокам, то цена роналду это 20-30 млн учитывая возраст, если бы ему было 20-21 то можно было бы и за 200-300 млн, если оценивать прос как бренда, то эти 500млн за сколько лет Арабы отобьют спокойно
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 11:58
Кто,что бы не говорил,от зависти,от злости,один из лучших футболистов,всех времён и народов.И он это доказал на поле.Время,берёт своё.Просто нужно красиво и вовремя уйти.
Буратино 1
Буратино 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 11:29
Как все новости о Локомотиве.
Буратино 1
Буратино 1 ответ Н е э г о и с т (раскрыть)
вчера в 11:28, ред.
Не. Это Фелиш. Пытается хоть как-то свалить из автобуса.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:07
В Саудовской Аравии говорят самая популярная песня сейчас:
Хоп, хэй, лай-ла лэй, к нам приехал португальский гей
Хоп, хэй, лай-ла лэй, что ни говори
Хоп, хэй, лай-ла лэй, то ли верить, то ли нет
Хоп, хэй, лай-ла лэй, но Месси тебе не обойти
Futurista
Futurista
вчера в 11:04
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:58
Без смысла,ожиданий,блеска
информационная повестка.
SOAD666
SOAD666
вчера в 10:50
Удачи Роналду в новой команде. Пусть забьет 2000 мячей за сезон))
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 10:48
На заднем плане где-то Бадр в парандже...
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 10:27
Надеюсь матч тв показывать матчи этой команды в прямом эфире
shur
shur
вчера в 10:10
...пора уже нас познакомить с командами Саудовской Аравии ...
Boricku
Boricku
вчера в 10:10
Кри кри красава, забивака !
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 09:56
Сел на горшок и сделал по-большому, фото в сети...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:47
Будет сегодня национальный праздник
drug01
drug01
вчера в 09:45
Уверенный красавец, ждём игру!
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