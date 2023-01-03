«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду

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вчера, 09:36

«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после прибытия нападающего в Саудовскую Аравию.

Ранее стали известны детали контракта форварда с саудовским клубом.

Футболист прилетел в страну вместе с семьёй. Презентация Роналду намечена на сегодня, 3 января. Пройдёт она на стадионе «Мрсул Парк», начало в 19:00 по московскому времени.