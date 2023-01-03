«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после перехода Роналду

«Аль-Наср» опубликовал первые фотографии после прибытия нападающего Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.
Ранее стали известны детали контракта форварда с саудовским клубом.
Футболист прилетел в страну вместе с семьёй. Презентация Роналду намечена на сегодня, 3 января. Пройдёт она на стадионе «Мрсул Парк», начало в 19:00 по московскому времени.
Хоп, хэй, лай-ла лэй, к нам приехал португальский гей
Хоп, хэй, лай-ла лэй, что ни говори
Хоп, хэй, лай-ла лэй, то ли верить, то ли нет
Хоп, хэй, лай-ла лэй, но Месси тебе не обойти
Хоп, хэй, лай-ла лэй, к нам приехал португальский гей
Хоп, хэй, лай-ла лэй, что ни говори
Хоп, хэй, лай-ла лэй, то ли верить, то ли нет
Хоп, хэй, лай-ла лэй, но Месси тебе не обойти
информационная повестка.
информационная повестка.