«Постоянно использует свой фирменный голос». Томори — об Ибрагимовиче

Защитник «Милана» высказался о своем одноклубнике .

Есть такие игроки с огромным опытом, как Златан. Я знаю, что вы думаете о нем, и да, в реальной жизни он точно такой же.

Я помню, когда я впервые приехал в Милан, он спросил, где я остановился. Потом он сказал мне, что мы соседи:

«Да, я живу в соседнем с тобой здании. Моя квартира расположена на самом верху... Бог должен присматривать за своим городом».