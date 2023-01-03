«Постоянно использует свой фирменный голос». Томори — об Ибрагимовиче

Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о своем одноклубнике Златане Ибрагимовиче.
Есть такие игроки с огромным опытом, как Златан. Я знаю, что вы думаете о нем, и да, в реальной жизни он точно такой же.
Я помню, когда я впервые приехал в Милан, он спросил, где я остановился. Потом он сказал мне, что мы соседи:
«Да, я живу в соседнем с тобой здании. Моя квартира расположена на самом верху... Бог должен присматривать за своим городом».
А еще он самый сильный, самый целеустремленный, самый гибкий человек в коллективе – даже в 41 год. Просто машина. Не могу описать его иначе. И он постоянно использует свой фирменный громкий голос, произносит речи и раздает советы. Вы видите забавные ролики в интернете. Мы каждый день наблюдаем это вживую.
Правда порой Ибра делает это весьма своеобразно...
Правда порой Ибра делает это весьма своеобразно...