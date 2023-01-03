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«Постоянно использует свой фирменный голос». Томори — об Ибрагимовиче

вчера, 21:36

Защитник «Милана» Фикайо Томори высказался о своем одноклубнике Златане Ибрагимовиче.

Есть такие игроки с огромным опытом, как Златан. Я знаю, что вы думаете о нем, и да, в реальной жизни он точно такой же.

Я помню, когда я впервые приехал в Милан, он спросил, где я остановился. Потом он сказал мне, что мы соседи:

«Да, я живу в соседнем с тобой здании. Моя квартира расположена на самом верху... Бог должен присматривать за своим городом».

А еще он самый сильный, самый целеустремленный, самый гибкий человек в коллективе – даже в 41 год. Просто машина. Не могу описать его иначе. И он постоянно использует свой фирменный громкий голос, произносит речи и раздает советы. Вы видите забавные ролики в интернете. Мы каждый день наблюдаем это вживую.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 07:52
Роналду тоже мог бы быть лидером в МЮ, оставшись в системе клуба помогать молодым. Но нет, его истерики, капризы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:18

Правда порой Ибра делает это весьма своеобразно...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:15
бла бла, ролики мы не смотрим, я не смотрю, только голы с игры
Гость
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