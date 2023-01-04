Месси на своём знаменитом фото поднял над головой фальшивый кубок мира

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вчера, 21:52

Нападающий сборной Аргентины запечатлен с репликой кубка мира на знаменитой фотографии, которая собрала в соцсети около 75 миллионов лайков.

Как сообщают аргентинские СМИ , на том фото Месси держит в руках трофей, который был изготовлен умельцами в Аргентине и передан игрокам после финального свистка их друзьями, выбежавшими на поле, чтобы отпраздновать успех.

Месси не был в курсе, что кубок мира, с которым он фотографировался, не является оригиналом. Он узнал об этом позднее от Анхеля Ди Марии, который показал ему дно трофея, где написано, что это реплика.