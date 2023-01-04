Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаЧемпионат мира 2022

Месси на своём знаменитом фото поднял над головой фальшивый кубок мира

вчера, 21:52

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси запечатлен с репликой кубка мира на знаменитой фотографии, которая собрала в соцсети около 75 миллионов лайков.

Как сообщают аргентинские СМИ, на том фото Месси держит в руках трофей, который был изготовлен умельцами в Аргентине и передан игрокам после финального свистка их друзьями, выбежавшими на поле, чтобы отпраздновать успех.

Месси не был в курсе, что кубок мира, с которым он фотографировался, не является оригиналом. Он узнал об этом позднее от Анхеля Ди Марии, который показал ему дно трофея, где написано, что это реплика.

Месси на своём знаменитом фото поднял над головой фальшивый кубок мира

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аргентина  Месси Лионель
Перевод с talksport.com Фото: Страница Месси в соцсети
Мбаппе и Хакими посетили баскетбольный матч, Дюрэнт подарил им футболки
03 января
СлухиПродажи пива на российских стадионах не будет в 2023 году
03 января
«Аль-Наср» продал все футболки с фамилией Роналду за час
03 января
Фанат набил на лицо огромную татуировку в честь Месси и пожалел об этом. Есть и ещё один подобный случай
01 январяЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии13
Фото Роналду оказалось в официальном календаре МЮ на 2023 год
01 января Фото
Письма спартаковцев, открытия для бразильцев «Зенита». Новогодние поздравления от клубов РПЛ
31 декабря 2022Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 05:22
На алиэкспресс таких кубков пруд пруди. Зачем его ещё изготавливать.
Johnes
Johnes
сегодня в 04:35, ред.
Фальшивый кубок?! Это что-то новое в языкознании! Фальшивые деньги - да, фальшивые чувства - сколько угодно! Но фальшивое произведение искусства - это нечто! Подобного рода заголовки как-то дурно пахнут, понятно, что они, как бальзам на душу хейтерам, которые набрасываются на такие статьи и рьяно, из кожи вон, пытаются принизить великую победу сборной Аргентины и огромную роль Месси в этой победе. Не удивлюсь, что уже завтра, выйдет опровержение, где признают, что это «fake news» и кубок в руках Месси на данном конкретном фото являлся оригинальным, аутентичным, кому как нравится. Ну, а если серьезно, то десяткам миллионов болельщикам в Аргентине и миллиардам людей на планете Земля, смотревшим финал и болевших за Аргентину и конкретно за Месси, абсолютно по барабану, какой был кубок в руках Лео на этом фото, да хоть из фанеры вырезанный, да пусть хоть потным носком он махал, сути это не меняет, ведь истинный символизм заключается не в предмете, а в победе, а это нечто другое. Да и сама победа Аргентины есть исторический факт, господа!
амурец
амурец
сегодня в 01:16
Какой чемпион такой и кубок
faneng
faneng
сегодня в 00:50
Во-первых, я не понимаю, почему именно этот снимок особенный и знаменитый? Что в нем особенного? После вручения кубка у Месси и других игроков Аргентины должны быть тысячи фотографий с кубком во всевозможных позах и ракурсах.
Во-вторых, это намек - а победа-то Аргентины не настоящая!!! И Золотые мячи Месси на 50% липовые!!! И сам этот "лучший футболист в истории" ненастоящий. Настоящий умер 30 декабря в Бразилии.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:05
Оригинал держали другие, а Месси держал поделку и радовался этой поделке а не победе команды на турнире. Именно в этот момент он себя максимально сблизил с золотой поделкой, как и Фродо с кольцом...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 00:02
Видимо так решили организаторы торжества
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:02
Мартинес куклу Мбаппе поднимал, но он всё равно официально чемпион мира!))
Лионель сотворил историю, выиграл всё равно заветный трофей.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:02
Вся суть ЧМ и Месси в одном фото
Elliada
Elliada
сегодня в 00:02
Хорошая история, которая со временем станет легендой. А этот ненастоящий кубок будет стоить больше оригинала. Коллекционеры много заплатят. Пример, бишт хотели купить за 1 млн
Dosiaa
Dosiaa ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 23:49
Ну оригинал кубка и так его, а насчёт доната и сколько хочешь, тв реальные веши говори) ну задонят ему 10-100млн. Ты думаешь люди больше Месси любят или деньги) дай 90% его фанатам 100 баксов они скажут что Дарвин Нуньес лучше Лео))
Igo0rek
Igo0rek ответ Dosiaa (раскрыть)
вчера в 23:46
Месси со своей популярностью может запустить стрим и всей планетой ему надонатят на сколько хочешь этих кубков)
Dosiaa
Dosiaa ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:43
Увы, он стоит 250 тысяч, десятки тысяч он себе не позволит, даже 1 тысячу)
FenixSL
FenixSL
вчера в 23:25
как и чемпионство
фальшивка
gtgtxp73wfz9
gtgtxp73wfz9 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:13
Согласен действительно все видели он этот Кубок поднял тогда после игры это самое главное
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:11
Что дальше то?) Суть от этого не меняется. Главное, что он навечно вписан в историю футбола
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:04
Другого он не достоин. Даже сами аргентинцы это понемают.
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 22:40
Потрачено...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 22:37
Месси болельщики подсунули фальшивый кубок, но агенты Роналду пошли ещё дальше и вместо южной Африки привезли его в Саудовскую Аравию.
Кругом одни мошенники.
memphis
memphis
вчера в 22:33
Надо эту реплику отправить Кришу))
RoArt
RoArt
вчера в 22:33
Фальшивый карлик поднимает фальшивый кубок.
Futurista
Futurista ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:21
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:19
29081985
29081985
вчера в 22:19
Какой игрок такой и кубок))
Deville
Deville
вчера в 22:15, ред.
Месси с репликой на кубок ЧМ, похож на голого короля, дав ему такой трофей для фотосесии, видимо так уважают футболиста в Аргентине, и чтут его победу на ЧМ, или это фанаты Марадоны так шутят.
Ali_Hazard
Ali_Hazard
вчера в 22:09
Это лишь говорит о том что подъ**аться могут даже великие игроки, как Месси с кубком или Рон с Африкой
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:07
На всех кубков не хватит, а так у каждого персональный
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:06
А Мссии настоящий ?
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
вчера в 22:05
Надо проверить - может это и не Месси, а двойник... А-ха-ха-ха..
Futurista
Futurista
вчера в 22:03
Elliada
Elliada
вчера в 21:59
Сам Кубок ничего не стоит. При желании, Месси мог бы десятки тысяч "оригинальных" кубков заказать, по стоимости равной оригиналу. Кубок это символ победы. Он выиграл ЧМ. Поэтому неважно. Оригинал он уже ранее поднял при награждении.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 