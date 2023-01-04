Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси запечатлен с репликой кубка мира на знаменитой фотографии, которая собрала в соцсети около 75 миллионов лайков.
Как сообщают аргентинские СМИ, на том фото Месси держит в руках трофей, который был изготовлен умельцами в Аргентине и передан игрокам после финального свистка их друзьями, выбежавшими на поле, чтобы отпраздновать успех.
Месси не был в курсе, что кубок мира, с которым он фотографировался, не является оригиналом. Он узнал об этом позднее от Анхеля Ди Марии, который показал ему дно трофея, где написано, что это реплика.
Во-вторых, это намек - а победа-то Аргентины не настоящая!!! И Золотые мячи Месси на 50% липовые!!! И сам этот "лучший футболист в истории" ненастоящий. Настоящий умер 30 декабря в Бразилии.
Во-вторых, это намек - а победа-то Аргентины не настоящая!!! И Золотые мячи Месси на 50% липовые!!! И сам этот "лучший футболист в истории" ненастоящий. Настоящий умер 30 декабря в Бразилии.