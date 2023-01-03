Мбаппе и Хакими посетили баскетбольный матч, Дюрэнт подарил им футболки

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили баскетбольный матч «Бруклина» в НБА.
Игрок «Нетс» Кевин Дюрэнт поговорил с представителями парижского клуба и подарил им игровые футболки со своей фамилией.
Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили баскетбольный матч «Бруклина» в НБА.
Игрок «Нетс» Кевин Дюрэнт поговорил с представителями парижского клуба и подарил им игровые футболки со своей фамилией.
Надеюсь хоть Мбаппе еще про футбол не забыл.
Надеюсь хоть Мбаппе еще про футбол не забыл.