Мбаппе и Хакими посетили баскетбольный матч, Дюрэнт подарил им футболки

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вчера, 19:41

Футболисты ПСЖ и посетили баскетбольный матч «Бруклина» в НБА .

Игрок «Нетс» Кевин Дюрэнт поговорил с представителями парижского клуба и подарил им игровые футболки со своей фамилией.