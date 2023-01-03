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Мбаппе и Хакими посетили баскетбольный матч, Дюрэнт подарил им футболки

вчера, 19:41

Футболисты ПСЖ Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими посетили баскетбольный матч «Бруклина» в НБА.

Игрок «Нетс» Кевин Дюрэнт поговорил с представителями парижского клуба и подарил им игровые футболки со своей фамилией.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 22:17
В 2006 меня на ржач пробило когда я увидел Ривалдо на матче баскетбольного Олимпиакоса.
Надеюсь хоть Мбаппе еще про футбол не забыл.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:14
Для разнообразия можно и баскетбол посмотреть.
ДСА
ДСА
вчера в 20:28
Бабки есть, можно и отдохнуть.
Boricku
Boricku
вчера в 20:24
Баскетболист подарил футболистам футболки, так оно бывает ?
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:19
Надо всё делать во время
протон
протон
вчера в 20:15
На сайте периодически Байкал оскорбляет Криштиану Роналду, моего любимого футболиста. Мой сын часто читает комментарии и он впадает в депрессию, когда его оскорбляют Геем и много кем. Не ужели админы нельзя запретить оскорблять футболистов, ведь за оскорбление посетителей сайта мы баним. Нонсенс то, когда человек оскорбляет звезду футбола и попадает в топ лучших в комментариях. Ну как это вам? Я считаю никто не должен оскорблять никого. Да откуда Вы взяли, что Роналду гей? Для меня лично что Месси, что Рон - два великих футболиста. Я очень прошу Вас Админы внести в пункт правил что бы пользователи не оскорбляли футболистов.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:09
Не плохо так и на баскет сходили и прибарахлились 😉
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 20:08
Здравствуйте. Написали иначе в правилах об этом, теперь должно быть яснее.
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