Продажи пива на российских стадионах не будет в 2023 году

По информации источника, на российских стадионах не будут продавать пиво в 2023 году.
В мае 2022 года появилась информация, что в Москве снимут запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.
Летом глава РПЛ Александр Алаев сообщал, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме.
В принципе они правильно сделали, все равно же ходить никто не будет, а пивка можно попить в баре или дома.
В принципе они правильно сделали, все равно же ходить никто не будет, а пивка можно попить в баре или дома.
))) Читаю тебя и думаю: "Хорошо у вас там..., весело НГ встречаете!"
С Новым Годом, чувак!
))) Читаю тебя и думаю: "Хорошо у вас там..., весело НГ встречаете!"
С Новым Годом, чувак!
...ну для развития соответственно футбола...у нас....
...ну для развития соответственно футбола...у нас....
хлебнул и заиграли, блин...!!!
хлебнул и заиграли, блин...!!!