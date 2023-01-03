Продажи пива на российских стадионах не будет в 2023 году

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вчера, 11:31

По информации источника, на российских стадионах не будут продавать пиво в 2023 году.

В мае 2022 года появилась информация, что в Москве снимут запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.