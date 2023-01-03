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Продажи пива на российских стадионах не будет в 2023 году

вчера, 11:31

По информации источника, на российских стадионах не будут продавать пиво в 2023 году.

В мае 2022 года появилась информация, что в Москве снимут запрет на продажу спиртного в спортивных сооружениях. В конце того же месяца президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает возвращение пива на стадионы.

Летом глава РПЛ Александр Алаев сообщал, что этот вопрос будет обсуждаться в Госдуме.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:28
Так давайте подумаем, что ещё нужно для развития футбола. Так, матчи проводить по понельникам в 15:00, да отличное решение. Ещё что. Обязательно в составе 5 футболистов возрастом до 18ти лет русских. Ещё. Увеличить месячную стоимость матч премьер до 1500 р. Что ещё.
В принципе они правильно сделали, все равно же ходить никто не будет, а пивка можно попить в баре или дома.
протон
протон
вчера в 16:28
Как кто, женщины и дети, что ломанулись на ставшие безопасными стадионы после введения фан-айди
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:41, ред.
"От покупок пива НА СТАДИОНЕ бюджет тем более не зависит. Бюджет зависит от налогов, которые пивоваренная компания платит в этот самый бюджет."

))) Читаю тебя и думаю: "Хорошо у вас там..., весело НГ встречаете!"
С Новым Годом, чувак!
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:12
))От покупок пива НА СТАДИОНЕ бюджет тем более не зависит. Бюджет зависит от налогов, которые пивоваренная компания платит в этот самый бюджет. А компания, свои доходы, получает от закупок баров, ресторанов и торговых сетей. Те, в свою очередь, получат прибыль от продажи. И где, эти торговые сети, будут продавать пиво, на стадионе или рядом с ним, по барабану, все своё получат и заплатят в бюджет.
Zak11
Zak11
вчера в 14:08
Фан айди отмените для начала! Недалекие дурачки
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:58
Лучше бы фанатов на трибуны добавили . А пиво можете себе залить сами знаете куда ! ДОЛОЙ FAN ID !!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:35
) Логично..., потому как зависит от его покупок.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:21, ред.
А об этом и речь: сама тема - не футбольная.
lotsman
lotsman ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 13:19
))))От продажи пива бюджет не зависит.))
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:17
А эту тему никто и не связывал с тем, что происходит на поле.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:17
Если деньги бюджету не нужны, то можно пиво и не продавать.
DaslerU
DaslerU
вчера в 13:17
Страна дураков.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:15, ред.
Не вижу никакой связи этой темы с тем , что происходило, происходит и будет происходить на российских футбольных полях. Есть болелы на трибунах... или их нет ; бухие они на стадионе от пива или испуганно-трезвые в свете последних новостей..., один хрен качество мячепинания будет прежним, т.е. как обычно - никаким.
shlomo
shlomo
вчера в 12:57
Ну а около стадионов откроются Пивные бары....:::))))
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 12:44
даже если разрешат,то пиво стоить будет невероятно дорого
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:41
После введения Фан АйДи и запретки на пиво...осталось туалеты на аренах закрыть...и сиденья с шипами сделать....

...ну для развития соответственно футбола...у нас....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:35
А виски?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 12:34
Это отталкивает алкашей. Настоящие болельщики футбола придут на игру несмотря на то что есть там это пиво или нет
shur
shur
вчера в 12:28
...играли бы хорошо, не до пиво было бы! Второй вариант, пивка
хлебнул и заиграли, блин...!!!
adekvat
adekvat ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 12:27
Кончить хотят футбол, все что придумывают, сокращает количество зрителей на стадионах.
ABir
ABir
вчера в 12:16
Может тогда коньяк и шампанское, как в театрах?
Знатог
Знатог
вчера в 11:57
А с собой приносить можно?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:52
Надо выбирать - пиво или футбол...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:51
Не согласен,это отталкивает львиную долю болельщиков
z6a69kvwr4pv
z6a69kvwr4pv
вчера в 11:50
Это следовало ожидать давно
Elliada
Elliada
вчера в 11:47
Пример взяли у саудовцев?
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