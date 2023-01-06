Футболист «Баварии» пропустит до 6 недель из-за коронавируса и перикардита

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вчера, 13:11

Защитник «Баварии» пропустит от 4 до 6 недель.

Причиной стало перенесенное заболевание коронавирусом в тяжелой форме, после которого игрок страдал от перикардита. На днях Мазрауи прошел анализы крови, в итоге футболисту решили предоставить отдых, во время которого ему противопоказана физическая нагрузка. После отдыха защитник раз в неделю будет проходить медицинское обследование, по итогам которого будут определять его готовность к участию в тренировочном процессе.

Переход Дейли Блинда в «Баварию» во многом связан с кадровыми проблемами мюнхенцев, которые возникли из-за болезни Мазрауи.