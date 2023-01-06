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Футболист «Баварии» пропустит до 6 недель из-за коронавируса и перикардита

вчера, 13:11

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи пропустит от 4 до 6 недель.

Причиной стало перенесенное заболевание коронавирусом в тяжелой форме, после которого игрок страдал от перикардита. На днях Мазрауи прошел анализы крови, в итоге футболисту решили предоставить отдых, во время которого ему противопоказана физическая нагрузка. После отдыха защитник раз в неделю будет проходить медицинское обследование, по итогам которого будут определять его готовность к участию в тренировочном процессе.

Переход Дейли Блинда в «Баварию» во многом связан с кадровыми проблемами мюнхенцев, которые возникли из-за болезни Мазрауи.

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Все комментарии
Palex
Palex
вчера в 14:06
Мне например тоже, не особо нравятся покупки Салихамиджича. Но я очень сомневаюсь, что его слово последнее в этих сделках. Поэтому такие неудачные трансферы, это косяки, всего руководствп клуба.
salleeh
salleeh
вчера в 13:35
Здоровья конечно Мазрауи, но все кого покупает Салихамиджич, это публика, которая уже наигралась в футбол или особо не рвутся играть. Лерой Сане например, просто деградировал, крайне бесхарактерный футболист, явно бережет себя любимого.
Гость
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